Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tôn Thép Kim Long Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tôn Thép Kim Long Phát
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Số 40/17 Đường DT743, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng mới
- Báo giá và lên đơn hàng cho khách hàng
- Tìm hiểu và giới thiệu các sản phẩm của công ty cho đối tác, tiếp nhận các thông tin phản hồi từ đối tác
- Báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm bán hàng (ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực sắt thép)
- Đàm phán, thương lượng tốt
Tại Công Ty TNHH Tôn Thép Kim Long Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng + doanh số: từ 8 đến 12 triệu
- Bảo hiểm đầy đủ theo quy định luật lao động
- Được hưởng phép năm, thưởng tháng 13 theo quy định
- Thời gian làm việc: Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h - 17h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tôn Thép Kim Long Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
