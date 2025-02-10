Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tôn Thép Kim Long Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 40/17 Đường DT743, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc

- Tìm kiếm khách hàng mới

- Báo giá và lên đơn hàng cho khách hàng

- Tìm hiểu và giới thiệu các sản phẩm của công ty cho đối tác, tiếp nhận các thông tin phản hồi từ đối tác

- Báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm bán hàng (ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực sắt thép)

- Đàm phán, thương lượng tốt

- Không yêu cầu bằng cấp

Tại Công Ty TNHH Tôn Thép Kim Long Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + doanh số: từ 8 đến 12 triệu

- Bảo hiểm đầy đủ theo quy định luật lao động

- Được hưởng phép năm, thưởng tháng 13 theo quy định

- Thời gian làm việc: Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h - 17h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tôn Thép Kim Long Phát

