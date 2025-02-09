Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tex Year Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Đường Số 08, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Số lượng tuyển: 01

Phát triển khách hàng tiềm năng

Duy trì khách hàng hiện tại

Thăm hỏi khách hàng và hoàn thiện báo cáo chuyến thăm

Theo dõi thanh toán của khách hàng

Giải quyết khiếu nại của khách hàng

Phân tích thị trường

Báo cáo cuộc họp.

Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm và hiểu biết về thị trường keo/ nhóm khách hàng liên quan

Am hiểu quy trình bán hàng B2B

Có kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng.

Có kinh nghiệm 2năm trở lên.

Cấp bậc:Cao đẳng/ Đại học

Kỹ năng yêu cầu:

Có kỹ năng đàm phán

Hiểu biết về hệ thống quản lý kinh doanh

Kỹ năng giao tiếp và phối hợp

Thông thạo Office

Kỹ năng phân tích

Tiếng Trung/Tiếng Anh giao tiếp tốt

Mức lương:

Thương lượng theo năng lực và kinh nghiệm

Nơi làm việc:Công ty TNHH Tex Year Việt Nam

Đường số 8, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, TP. Dĩ An, Bình Dương

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Sản xuất / Vận hành sản xuất

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Bình Dương

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm và hiểu biết về thị trường keo/ nhóm khách hàng liên quan

Am hiểu quy trình bán hàng B2B

Có kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng.

Có kinh nghiệm 2năm trở lên.

Cấp bậc:Cao đẳng/ Đại học

Kỹ năng yêu cầu:

Có kỹ năng đàm phán

Hiểu biết về hệ thống quản lý kinh doanh

Kỹ năng giao tiếp và phối hợp

Thông thạo Office

Kỹ năng phân tích

Tiếng Trung/Tiếng Anh giao tiếp tốt

Mức lương:

Thương lượng theo năng lực và kinh nghiệm

Nơi làm việc:Công ty TNHH Tex Year Việt Nam

Đường số 8, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, TP. Dĩ An, Bình Dương

Tại Công Ty TNHH Tex Year Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tex Year Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin