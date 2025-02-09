Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tex Year Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tex Year Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Tex Year Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty TNHH Tex Year Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tex Year Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Đường Số 08, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Số lượng tuyển: 01
Phát triển khách hàng tiềm năng
Duy trì khách hàng hiện tại
Thăm hỏi khách hàng và hoàn thiện báo cáo chuyến thăm
Theo dõi thanh toán của khách hàng
Giải quyết khiếu nại của khách hàng
Phân tích thị trường
Báo cáo cuộc họp.
Kinh nghiệm:
Có kinh nghiệm và hiểu biết về thị trường keo/ nhóm khách hàng liên quan
Am hiểu quy trình bán hàng B2B
Có kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng.
Có kinh nghiệm 2năm trở lên.
Cấp bậc:Cao đẳng/ Đại học
Kỹ năng yêu cầu:
Có kỹ năng đàm phán
Hiểu biết về hệ thống quản lý kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp và phối hợp
Thông thạo Office
Kỹ năng phân tích
Tiếng Trung/Tiếng Anh giao tiếp tốt
Mức lương:
Thương lượng theo năng lực và kinh nghiệm
Nơi làm việc:Công ty TNHH Tex Year Việt Nam
Đường số 8, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, TP. Dĩ An, Bình Dương
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Dương

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Tex Year Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tex Year Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tex Year Việt Nam

Công Ty TNHH Tex Year Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường Số 8, KCN Sóng Thần 1, TP. Dĩ An,Bình Dương

