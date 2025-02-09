Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tex Year Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tex Year Việt Nam
- Bình Dương:
- Đường Số 08, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Số lượng tuyển: 01
Phát triển khách hàng tiềm năng
Duy trì khách hàng hiện tại
Thăm hỏi khách hàng và hoàn thiện báo cáo chuyến thăm
Theo dõi thanh toán của khách hàng
Giải quyết khiếu nại của khách hàng
Phân tích thị trường
Báo cáo cuộc họp.
Kinh nghiệm:
Có kinh nghiệm và hiểu biết về thị trường keo/ nhóm khách hàng liên quan
Am hiểu quy trình bán hàng B2B
Có kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng.
Có kinh nghiệm 2năm trở lên.
Cấp bậc:Cao đẳng/ Đại học
Kỹ năng yêu cầu:
Có kỹ năng đàm phán
Hiểu biết về hệ thống quản lý kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp và phối hợp
Thông thạo Office
Kỹ năng phân tích
Tiếng Trung/Tiếng Anh giao tiếp tốt
Mức lương:
Thương lượng theo năng lực và kinh nghiệm
Nơi làm việc:Công ty TNHH Tex Year Việt Nam
Đường số 8, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, TP. Dĩ An, Bình Dương
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Dương
Tại Công Ty TNHH Tex Year Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
