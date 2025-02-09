Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 113 đường 30 Tháng 4, Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách tuyển dụng các vị trí của Công ty.

Lập kế hoạch Tuyển dụng tháng , qúy ,năm.

Tổ chức thực hiện tuyển dụng: Đăng tuyển, tiếp nhận hồ sơ, sơ tuyển, phỏng vấn chuyên môn, Báo cáo kết quả tuyển dụng.

Tiếp nhận, theo dõi quá trình thử việc, tập sự, thực tập.

Hỗ trợ nhân sự trong suốt quá trình Onboard

Hoàn thành công việc theo đúng Quy trình và chi phí tuyển dụng.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ với cá nhân/ tổ chức cung cấp nguồn nhân lực có uy tín trên thị trường.

Theo dõi quá trình thử việc của toàn bộ Nhân viên mới, gửi đánh giá thử việc cho các Trưởng bộ phận, nhắc nhở Trưởng bộ phận về việc đánh giá thử việc cho Nhân viên mới.

Xác định nhu cầu đào tạo của Công ty trên cơ sở đề nghị của các Phòng/Ban và chính sách, chiến lược của Công ty hàng năm.

Tổ chức triển khai và giám sát các chương trình đào tạo nội bộ hoặc kết hợp với bên ngoài.

Tham gia xây dựng quy chế, quy trình đào tạo và các biểu mẫu liên quan.

Đào tạo hội nhập cho các nhân viên mới của Công ty.

Lưu trữ toàn bộ tài liệu, hồ sơ và kết quả đào tạo của CBNV tham gia khoá học.

Giám sát, báo cáo đánh giá chất lượng sau đào tạo.

Lương: 10 - 15 triệu, thỏa thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 đến 17h30, Sáng thứ 7: 8h00 đến 12h00

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lí học, Quản trị kinh doanh, ... hoặc các chuyên ngành liên quan khá

Có 2-3 năm kinh nghiệm tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới.

Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực tuyển dụng, đào tạo

Có kinh nghiệm phát triển, duy trì nguồn ứng viên; kỹ năng trao đổi, diễn đạt tốt.-

Ưu tiên: Kinh nghiệm tuyển lĩnh vực BĐS

Tại Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương định kỳ hàng năm, tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.

Thưởng hiệu quả công việc, Thưởng các kỳ lễ (30/04, 02/09...)

Thưởng Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh

Tham gia các sự kiện: team-building, du lịch thường niên...

Phúc lợi Sinh nhật, Đám cưới, Sinh con, Thăm bệnh, Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin