Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV Kingly làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu về yến sào và các sản phẩm sức khỏe.

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm yến sào Havinest đến khách hàng cá nhân, đại lý, nhà phân phối.

Thực hiện các chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường theo kế hoạch của công ty.

Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng hiện có.

Báo cáo doanh số và tình hình kinh doanh theo yêu cầu.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng

Tham gia các hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu của công ty để tăng cường khả năng tiếp cận và tăng doanh số bán hàng

Thời gian làm việc linh hoạt và chủ động thời gian