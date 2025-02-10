Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV Kingly làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM DV Kingly
- Bình Dương:
- 45/3B Khu Phố Hòa Long, Phường Vĩnh Phú, Thành Phố Thuận an, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu về yến sào và các sản phẩm sức khỏe.
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm yến sào Havinest đến khách hàng cá nhân, đại lý, nhà phân phối.
Thực hiện các chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường theo kế hoạch của công ty.
Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng hiện có.
Báo cáo doanh số và tình hình kinh doanh theo yêu cầu.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng
Tham gia các hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu của công ty để tăng cường khả năng tiếp cận và tăng doanh số bán hàng
Thời gian làm việc linh hoạt và chủ động thời gian
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
✔ Siêng năng, kiên trì, trung thực
Tại Công Ty TNHH TM DV Kingly Thì Được Hưởng Những Gì
✅ Du lịch, nghỉ mát, teambuilding
✅ Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết
✅ Thu nhập theo khả năng, không áp đặt chỉ tiêu doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV Kingly
