Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 52 Trần Huy Liệu, Phường 11,, Phú Nhuận - Bình Dương, Quận Phú Nhuận

o Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng HCNS;

o Điều hành và quản lý các công tác hành chính nhân sự trong hệ thống.;

o Xây dựng cơ cấu tổ chức và quy trình vận hành, nội quy lao động, hệ thống quy

chế, quy định;

o Xây dựng mục tiêu, kế hoạch công việc;

o Lập kế hoạch công việc theo định kỳ tháng, quý, năm;

o Hoạch định và xây dựng hệ thống quản trị;

o Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi, chính sách đãi ngộ;

o Tuyển dụng nhân sự toàn hệ thống;

o Đào tạo, truyền thông nội bộ toàn hệ thống;

o Tổ chức và thực hiện các công tác hành chính, pháp lý theo đúng quy định của

Công ty và pháp luật;

o Xây dựng và phát triển văn hóa hệ thống;

o Các việc khác theo sự chỉ đạo của Tổng giám đốc và các công việc phát sinh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, hành chính, luật,...;

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 03 - 05 năm.;

Có kiến thức chuyên sâu về Quản lý Nhân sự, hệ thống, bảo hiểm, luật liên quan đến

công tác nhân sự.;

Kỹ năng phân tích số liệu tốt;

Có kỹ năng quản lý, đào tạo nhân sự;

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, đàm phán;

Trung thực, cẩn trọng, tinh thần trách nhiệm cao;

- Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ

phép năm, lễ, tết, thưởng Tết... và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và

sự đóng góp cho doanh nghiệp;

- Hàng năm người lao động sẽ được xem xét tăng lương ít nhất là 1 năm / lần. Mức tăng

lương này tùy theo năng lực và đóng góp của người lao động đối với doanh nghiệp;

- Nghỉ mát, tổ chức sinh nhật;

- Ngoài ra tùy trường hợp còn được xem xét các hỗ trợ cần thiết khác khi người lao động

hoặc gia đình người lao động gặp khó khăn không thể tự giải quyết được cần sự giúp đỡ

của doanh nghiệp ....;

- Môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

