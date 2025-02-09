Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SUN CHING VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SUN CHING VN
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SUN CHING VN

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô E đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Liên lạc trực tiếp và phục vụ KH cũ và KH mới
Hỗ trợ KH tiến hành đơn hàng, cung cấp thông tin về yêu cầu chất lượng về mẫu hàng nếu cần.
Tiến hành và theo dõi tình hình khiếu nại của KH và gửi thông tin khiếu nại từ KH cho phòng QA.
Theo dõi cùng bộ phận sản xuất để đảm bảo tiến độ giao hàng đúng hạn và giao hàng cho KH.
Trình báo cáo tình hình PO/thanh toán và các báo cáo khác cho Giám đốc kinh doanh

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc trở lên
Kỹ năng Tiếng Anh (nghe/nói/đọc/viết) là một lợi thế
Có kỹ năng giao tiếp tốt
Có ít nhất một năm kinh nghiệm ở công việc tương tự

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SUN CHING VN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo thỏa thuận dựa vào kinh nghiệm thực tế từ 12.000.000 đến 15.000.000
Cơm trưa tại văn phòng
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định.
Được tham gia BHTN 24h
Được tham quan, du lịch, team building,... tùy tình hình của công ty
Được thưởng lương tháng 13 theo quy định của công ty.
Được tặng quà các ngày lễ lớn trong năm: 8/3, sinh nhật, tết trung thu, tết nguyên đán...
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SUN CHING VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SUN CHING VN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SUN CHING VN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô E, ĐS 2, KCN Đồng An, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

