Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FAMILY FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FAMILY FOOD
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FAMILY FOOD

Nhân viên giao hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FAMILY FOOD

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5, ngõ 161 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp nhận đơn hàng từ công ty giao tới khách hàng cá nhân, nhà hàng, cửa hàng thực phẩm, siêu thị theo thông tin đơn hàng
- Kiểm tra hàng so sánh với thông tin trên đơn hàng ( tên sản phẩm, số lượng, quy cách sản phẩm, địa chỉ, sđt...)
- Xác nhận đơn hàng đã được giao thành công ( bao gồm đã thanh toán đơn hàng theo hình thức thanh toán ghi trên đơn hàng )
- Một vài công việc khác trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng google map khi đi đường
- Trung thực, cẩn thận và trách nhiệm với công việc; Có thái độ vui vẻ với khách hàng.
- Có bằng lái xe oto B2 trở lên
- Có sức khỏe, năng động, chăm chỉ, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FAMILY FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản : 7.000.000đ - 9.000.000đth + Phụ cấp (ăn trưa, đi lại, sửa + bảo dưỡng xe )
- Sử dụng xe oto và thẻ xăng của công ty.
- Đào tạo đầy đủ nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ công việc;
- Phụ cấp khác: cơm trưa, điện thoại, xăng xe,....
- Tháng lương 13, ngày lễ tết, hiệu xuất công việc,....
- Nghỉ phép 12 ngày/ năm.
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH,BHYT,BHTN,...
- Tham gia các hoạt động nghỉ mát, gala, teambuilding, khám sức khỏe, sinh nhật định kỳ.
- Được làm việc trong môi thân thiện, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FAMILY FOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FAMILY FOOD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FAMILY FOOD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 41BT1 KĐT Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

