Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FAMILY FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5, ngõ 161 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp nhận đơn hàng từ công ty giao tới khách hàng cá nhân, nhà hàng, cửa hàng thực phẩm, siêu thị theo thông tin đơn hàng

- Kiểm tra hàng so sánh với thông tin trên đơn hàng ( tên sản phẩm, số lượng, quy cách sản phẩm, địa chỉ, sđt...)

- Xác nhận đơn hàng đã được giao thành công ( bao gồm đã thanh toán đơn hàng theo hình thức thanh toán ghi trên đơn hàng )

- Một vài công việc khác trao đổi khi phỏng vấn

- Biết sử dụng google map khi đi đường

- Trung thực, cẩn thận và trách nhiệm với công việc; Có thái độ vui vẻ với khách hàng.

- Có bằng lái xe oto B2 trở lên

- Có sức khỏe, năng động, chăm chỉ, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FAMILY FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản : 7.000.000đ - 9.000.000đth + Phụ cấp (ăn trưa, đi lại, sửa + bảo dưỡng xe )

- Sử dụng xe oto và thẻ xăng của công ty.

- Đào tạo đầy đủ nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ công việc;

- Phụ cấp khác: cơm trưa, điện thoại, xăng xe,....

- Tháng lương 13, ngày lễ tết, hiệu xuất công việc,....

- Nghỉ phép 12 ngày/ năm.

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH,BHYT,BHTN,...

- Tham gia các hoạt động nghỉ mát, gala, teambuilding, khám sức khỏe, sinh nhật định kỳ.

- Được làm việc trong môi thân thiện, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FAMILY FOOD

