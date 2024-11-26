Tuyển Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 14 DV8, đường Bùi Quốc Khái, KĐT Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Cập nhật, soạn thảo các quy trình, quy định, văn bản, hướng dẫn liên quan đến Hành chính Nhân sự;

- Phụ trách tuyển dụng, lọc hồ sơ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn...

- Quản lý thông tin nhân viên, giải đáp cho nhân viên;

- Chấm công, tính lương, thưởng, tăng ca,... cho nhân viên;

- Làm thủ tục BHXH cho nhân viên: báo tăng, báo giảm, chế độ ốm đau, thai sản,...

- Mua sắm và làm đề nghị thanh toán chi phí văn phòng;

- Văn hóa doanh nghiệp và truyền thông nội bộ;

- Hỗ trợ phòng Kế toán các công việc liên quan đến chuyên môn;

- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Ưu tiên ứng viên có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Độ tuổi từ 23 - 33

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)

- Cẩn thận, tỉ mỉ, tích cực tham gia các hoạt động của Công ty

Tại Công Ty Cổ Phần Dân Khang Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cơ bản từ 8 - 10tr tùy năng lực

- Làm giờ hành chính từ thứ 2 - 6, được nghỉ T7, CN

- Du lịch hằng năm, thưởng lễ tết, lương tháng 13...

-Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay khi hết thử việc và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dân Khang

