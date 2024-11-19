Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 133A An Phú Đông 3, An Phú Đông, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
1. Công việc nhân sự:
2. Công việc BHXH:
3. Công việc hành chính:
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ từ 26t trở lên
Có kinh nghiệm làm hành chính nhân sự tổng hợp công ty sản xuất
Thành thạo tin học văn phòng sử dụng được các máy văn phòng thông dụng
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận
- Hỗ trợ tiền cơm và điện thoại
- BHXH theo luật của nhà nước
- Thưởng lễ tết lương tháng 13 (tùy theo tình hình kinh doanh cty).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
