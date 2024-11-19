Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 133A An Phú Đông 3, An Phú Đông, Quận 12

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác

1. Công việc nhân sự:

2. Công việc BHXH:

3. Công việc hành chính:

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 26t trở lên

Có kinh nghiệm làm hành chính nhân sự tổng hợp công ty sản xuất

Thành thạo tin học văn phòng sử dụng được các máy văn phòng thông dụng

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận

- Hỗ trợ tiền cơm và điện thoại

- BHXH theo luật của nhà nước

- Thưởng lễ tết lương tháng 13 (tùy theo tình hình kinh doanh cty).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH

