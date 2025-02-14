Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI ĐỨC THỊNH làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: KCN Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính

Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp, hội nghị; Sắp xếp cơ sở vật chất như phòng họp, thiết bị trình chiếu;Ghi biên bản và thông báo các nội dung cuộc họp.

Lập kế hoạch mua sắm vật tư văn phòng phẩm định kỳ;Quản lý và theo dõi việc cấp phát vật tư cho các phòng ban; Quản lý, bảo trì tài sản văn phòng như máy móc, thiết bị,...

Tham gia tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới; Quản lý lịch làm việc, nghỉ phép của nhân viên; Sắp xếp, bố trí các dịch vụ phục vụ như vệ sinh, bảo vệ văn phòng; triển khai phân bổ công việc đến Tổ cấp dưỡng; Tổ tạp vụ văn phòng; Tổ vệ sinh nhà xưởng; Tổ bảo vệ.

Đặt phương tiện đi lại, khách sạn cho cán bộ công tác; Làm các thủ tục hành chính như xin giấy phép, giấy tờ liên quan; Hỗ trợ dịch vụ đưa đón, phục vụ cán bộ khi công tác

Làm các công việc khác liên quan đến văn phòng theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Văn phòng, Hành chính, Quản trị nhân lực hoặc các ngành liên quan.

Kinh Nghiệm từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường văn phòngKiến thức chuyên sâu chất lượng.

Nắm vững kiến thức và kỹ năng hành chính văn phòng, quản lý dữ liệu Kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp, làm việc nhóm, độc lập.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, Email)

Khả năng đọc, viết và nghe hiểu tốt tiếng Anh là một lợi thế

Nhanh nhẹn, cẩn thận, chi tiết và tỉ mỉ trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI ĐỨC THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Được ký HĐLĐ và đóng BHXH theo quy định

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển cao.

Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi ( sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỷ...) và đầy đủ các chế độ theo quy định luật lao động.

Được tham gia bồi dưỡng, đào tạo từ các chuyên gia để nâng cao năng lực.

Được đi du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI ĐỨC THỊNH

