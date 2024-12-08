Tuyển Nhân viên hành chính công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên hành chính công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 4, KCN Quang Minh, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tổ chức, thực hiện các công việc hành chính trong công ty. Đảm bảo nhân viên trong công ty tuân thủ đúng quy trình thủ tục hành chính đã được phê duyệt.
Theo dõi, giám sát công việc kịp thời, phát hiện sai sót để điều chỉnh cho hợp lý
Quản lý các công việc hành chính như: Mua sắm, cấp phát trang thiết bị làm việc, quản lý tài sản, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị văn phòng cho công ty
Định kỳ cho kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị theo đúng quy định của nhà sản xuất
Giám sát việc chi tiêu của phòng tổ chức hành chính, dự tính và chuẩn bị nguồn ngân sách cho các sự kiện

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam-Nữ tốt nghiệp CĐ, ĐH
Biêt ngôn ngữ Trung (từ HSK3 )
Sử dụng thành thạo word, excel, powerpoint...
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, quản trị mối quan hệ tốt, chịu được áp lực công việc.
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc.

Tại công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Chế độ thưởng lương tháng 13
12 ngày nghỉ phép / năm theo quy định
Xét tăng lương hàng năm
Du lịch, team building, liên hoan, tất niên... hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...
Ăn trưa tại công ty.
Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.
Văn phòng chuyên nghiệp, hiện đại ,quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội

công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 4 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

