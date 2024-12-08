Tuyển Nhân viên hành chính công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 4, KCN Quang Minh, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Tổ chức, thực hiện các công việc hành chính trong công ty. Đảm bảo nhân viên trong công ty tuân thủ đúng quy trình thủ tục hành chính đã được phê duyệt.

Theo dõi, giám sát công việc kịp thời, phát hiện sai sót để điều chỉnh cho hợp lý

Quản lý các công việc hành chính như: Mua sắm, cấp phát trang thiết bị làm việc, quản lý tài sản, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị văn phòng cho công ty

Định kỳ cho kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị theo đúng quy định của nhà sản xuất

Giám sát việc chi tiêu của phòng tổ chức hành chính, dự tính và chuẩn bị nguồn ngân sách cho các sự kiện

Nam-Nữ tốt nghiệp CĐ, ĐH

Biêt ngôn ngữ Trung (từ HSK3 )

Sử dụng thành thạo word, excel, powerpoint...

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, quản trị mối quan hệ tốt, chịu được áp lực công việc.

Nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc.

Tại công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Chế độ thưởng lương tháng 13

12 ngày nghỉ phép / năm theo quy định

Xét tăng lương hàng năm

Du lịch, team building, liên hoan, tất niên... hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...

Ăn trưa tại công ty.

Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Văn phòng chuyên nghiệp, hiện đại ,quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội

