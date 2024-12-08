Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Toà nhà CT1 - A10, Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng, hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty.

Quản lý và theo dõi các hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Chuẩn bị các giấy tờ, hồ sơ cần thiết cho các cuộc họp, hội nghị.

Quản lý và sắp xếp lịch làm việc cho các phòng ban.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, liên hệ phỏng vấn.

Quản lý các khoản chi phí văn phòng, theo dõi và báo cáo định kỳ.

Quản lý tài sản văn phòng, đảm bảo các thiết bị hoạt động tốt.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, hành chính văn phòng hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí hành chính nhân sự.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin