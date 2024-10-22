Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH PNX Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Theo dõi, làm các công việc liên quan đến văn phòng Quản lý tài sản công ty Theo dõi, kiểm kê và cập nhật tài sản của công ty. Báo cáo với cấp trên khi có trang thiết bị hỏng hóc ,mất mát để có phương án xử lý Liên hệ, làm việc với BQL toà nhà các công việc liên qua đến thông báo , đăng ký gửi xe ô tô , xe máy ,,, các quy định của toà nhà Quản lý văn phòng phẩm , ấn phẩm văn phòng , số lượng nhận – tồn và order hàng tháng Liên hệ, tìm kiếm các nhà cung cấp khi có yêu cầu từ cấp trên Mua sắm các thiết bị theo yêu cầu của công ty Theo dõi, kiểm tra và là đầu mối liên hệ với NCC để thực hiện thanh toán chi phí hàng tháng Quản lý điều hành căn hộ của ban lãnh đạo Các công việc Hành chính khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Tiếng Hàn cơ bản Ít nhất 2 năm kinh nghiệm Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Topik Giao tiếp khá, chăm chỉ, nhanh nhẹn Có tinh thần cầu tiến , thái độ tốt trong công việc Có khả năng chịu được áp lực

Tại Công ty TNHH PNX Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 9 – 11 triệu (thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn) Phụ cấp ăn trưa Chế độ Phúc lợi theo Quy định của Công ty Thưởng khác & Lương Tháng 13 (Theo quy định của công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH PNX Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.