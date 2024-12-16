Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH THP LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà số 58, đường 2.3 KĐT Gamuda, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tính lương, thưởng, bảo hiểm cho nhân viên công ty, công tác hành chính khác.

Thiết lập các báo cáo tài chính nội bộ (báo cáo doanh thu, dòng tiền, BCDKT)

Hạch toán, đối soát các khoản thu - chi (đơn hàng, chi phí quảng cáo,...)

Tổng hợp tính toán giá thành

Kiểm tra đề nghị thanh toán của các phòng ban, kiểm soát, theo dõi thanh toán quốc tế, theo dõi công nợ.

Kiểm soát các nghiệp vụ liên quan tới hàng tồn kho

Thực hiện công tác chấm công, và lập các kế hoạch và tiếp nhận tuyển dụng cho các phòng ban.

Các công việc kế toán, hành chính khác theo phân công.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính- Kế toán.

Hiểu biết về thanh toán quốc tế.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán là 1 lợi thế

Am hiểu KPI, hệ thống thang, bảng lương và các cấu trúc tổ chức.

Kỹ năng tin học và sử dụng máy tính thành thạo.

Hiểu rõ các quy định về Luật Lao Động.

Chịu được áp lực công việc, làm việc độc lập, trung thực, chịu khó học hỏi, hòa đồng và gắn bó với công ty.

Có kinh nghiệm là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THP LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:thỏa thuận.(Từ 8.000.000 đến 12.000.000)

Phụ cấp ăn trưa.

Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật lao động Việt Nam sau thời gian thử việc.

Thưởng Lễ tết, thưởng hiệu quả công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng.

Team building 1 lần/1 năm.

Xét tăng lương 1 lần/1 năm

Làm việc trong môi trường trẻ trung.

Công ty cung cấp laptop và điện thoại, văn phòng phẩm... phục vụ cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THP LOGISTICS

