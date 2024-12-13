Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH IC&PARTNERS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty TNHH IC&PARTNERS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty TNHH IC&PARTNERS Việt Nam

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Phối hợp với đội nhóm thực hiện công việc hỗ trợ cho Doanh nghiệp (soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và công việc thư ký, hành chính khác liên quan tới quan tới hoạt động của Doanh nghiệp).
soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và công việc thư ký, hành chính khác liên quan tới quan tới hoạt động của Doanh nghiệp)
Tư vấn pháp lý doanh nghiệp cho Công ty và khách hàng.
Tham gia thực hiện các dự án, hợp đồng của Công ty liên quan tới mua bán, sáp nhập và rà soát rủi ro doanh nghiệp
Dự thảo văn bản, hợp đồng, báo giá cho Công ty
Soạn thảo tài liệu gửi khách hàng và các cơ quan nhà nước liên quan khác;
Liên hệ khách hàng, cơ quan hành chính để xử lý công việc.
Công việc về hành chính-nhân sự cho Công ty : Đăng tin tuyển dụng, sắp xếp tuyển dụng, gửi thư mời phỏng vấn, soạn thảo văn bản liên quan tới lao động, tiền lương (chiếm 30% công việc)
Thực hiện công việc khác phù hợp với năng lực và chuyên môn về luật theo phân công của Tổng Giám đốc và Trưởng bộ phận chuyên môn.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành luật kinh tế
Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế (không tính thời gian tập sự) trong công ty luật và tư vấn doanh nghiệp;
Ngoại ngữ: Đọc, viết và nói Tiếng Anh thành thạo (Toiec trên 650 và Iielts trên 6.0)
Năng động, cầu tiến, ham học hỏi, có khả năng thích ứng với môi trường làm việc mới
Cam kết và chịu áp lực cao

Tại Công ty TNHH IC&PARTNERS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Từ 7.000.000 - 12.000.000
Được hưởng hoa hồng nếu kết nối Khách hàng với Công ty (từ 4% đến 10% doanh thu)
Thưởng: Thường xuyên theo vụ việc và theo hiệu quả, đánh giá công việc
Lương tháng 13: Ít nhất 01 tháng lương/01 năm làm việc
Xem xét tăng lương nhiều hơn 1 lần/năm
Làm việc trong môi trường quốc tế, năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội và thách thức
Tiếp xúc và làm việc chủ yếu với khách hàng nước ngoài;
Chế độ đào tạo, bảo hiểm đầy đủ, teambuilding hàng năm;
Có thêm kinh nghiệm thêm về lĩnh vực kế toán, tài chính, thuế, tư vấn các ngành nghề
Có cơ hội cao thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH IC&PARTNERS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa COWAELMIC, số 198 Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

