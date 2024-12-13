Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH IC&PARTNERS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Phối hợp với đội nhóm thực hiện công việc hỗ trợ cho Doanh nghiệp (soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và công việc thư ký, hành chính khác liên quan tới quan tới hoạt động của Doanh nghiệp).

Tư vấn pháp lý doanh nghiệp cho Công ty và khách hàng.

Tham gia thực hiện các dự án, hợp đồng của Công ty liên quan tới mua bán, sáp nhập và rà soát rủi ro doanh nghiệp

Dự thảo văn bản, hợp đồng, báo giá cho Công ty

Soạn thảo tài liệu gửi khách hàng và các cơ quan nhà nước liên quan khác;

Liên hệ khách hàng, cơ quan hành chính để xử lý công việc.

Công việc về hành chính-nhân sự cho Công ty : Đăng tin tuyển dụng, sắp xếp tuyển dụng, gửi thư mời phỏng vấn, soạn thảo văn bản liên quan tới lao động, tiền lương (chiếm 30% công việc)

Thực hiện công việc khác phù hợp với năng lực và chuyên môn về luật theo phân công của Tổng Giám đốc và Trưởng bộ phận chuyên môn.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành luật kinh tế

Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế (không tính thời gian tập sự) trong công ty luật và tư vấn doanh nghiệp;

Ngoại ngữ: Đọc, viết và nói Tiếng Anh thành thạo (Toiec trên 650 và Iielts trên 6.0)

Năng động, cầu tiến, ham học hỏi, có khả năng thích ứng với môi trường làm việc mới

Cam kết và chịu áp lực cao

Tại Công ty TNHH IC&PARTNERS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Từ 7.000.000 - 12.000.000

Được hưởng hoa hồng nếu kết nối Khách hàng với Công ty (từ 4% đến 10% doanh thu)

Thưởng: Thường xuyên theo vụ việc và theo hiệu quả, đánh giá công việc

Lương tháng 13: Ít nhất 01 tháng lương/01 năm làm việc

Xem xét tăng lương nhiều hơn 1 lần/năm

Làm việc trong môi trường quốc tế, năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội và thách thức

Tiếp xúc và làm việc chủ yếu với khách hàng nước ngoài;

Chế độ đào tạo, bảo hiểm đầy đủ, teambuilding hàng năm;

Có thêm kinh nghiệm thêm về lĩnh vực kế toán, tài chính, thuế, tư vấn các ngành nghề

Có cơ hội cao thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH IC&PARTNERS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin