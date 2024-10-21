Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hà Nội 114 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hà Nội 114 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hà Nội 114
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hà Nội 114

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hà Nội 114

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: sảnh E1 chung cu Emerald, khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi, làm các công việc liên quan đến văn phòng Nhận điện thoại, fax, phụ trách công văn chứng từ đến và đi. Quản lý file hồ sơ, công văn và các chứng từ hợp đồng cung cấp hàng hóa dịch vụ. Soạn thảo các biểu mẫu, văn bản hành chính theo yêu cầu của cấp trên. Quản lý, trang bị văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng cho công ty. Lên kế hoạch, theo dõi, bảo trì các thiết bị điện tử (máy tính, máy in, máy photo.. )và quản lý tài sản công ty. Làm các công việc khác liên quan đến văn phòng theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên Ưu tiên có kinh nghiệm tại các vị trí công việc liên quan lĩnh vực Hành chính, Văn phòng Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt. Kỹ năng tin học văn phòng tốt, quản lý thời gian, giao tiếp tốt Biêt tiếng hàn là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hà Nội 114 Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp Lương thưởng hấp dẫn Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hà Nội 114

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hà Nội 114

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hà Nội 114

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số A11, ngõ 178 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

