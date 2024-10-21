Tuyển Nhân viên hành chính Công ty cổ phần Công nghệ An ninh không gian Mạng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty cổ phần Công nghệ An ninh không gian Mạng Việt Nam
- Hà Nội: 195 Khâm Thiên, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công việc lễ tân, văn thư: Trực điện thoại, giao nhận thư từ, quản lý con dấu và theo dõi công văn đi – công văn đến, lưu trữ các tài liệu, là đầu mối tiếp đón khách đến văn phòng làm việc...
Quản lý việc cung cấp và sử dụng văn phòng phẩm và các dịch vụ phục vụ cho hoạt động hằng ngày của công ty.
Theo dõi và quản lý các tài sản, thiết bị của công ty. Thực hiện mua sắm tài sản theo yêu cầu thực tế.
Tham gia tổ chức các hoạt động tập thể: Sinh nhật, du lịch, tổng kết năm... Hỗ trợ chuẩn bị các sự kiện marketing: Chuẩn bị tài liệu, phòng họp, mua sắm vật dụng quà tặng...
Tham gia chuẩn bị tài liệu cho các gói thầu của công ty
Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan BHXH
Chấm công và thu thập kế hoạch làm việc của các bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, tốt nghiệp CĐ, ĐH các ngành khoa học xã hội.
Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí hành chính tổng hợp, hành chính nhân sự.
Sử dụng tốt bộ công cụ Microsoft Office
Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao
Tư duy giải quyết vấn đề, chủ động sắp xếp công việc đảm bảo deadline.
Thái độ tích cực, cởi mở, sẵn sàng học hỏi.
Tại Công ty cổ phần Công nghệ An ninh không gian Mạng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Lương theo năng lực, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương
Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ xã hội theo quy định của nhà nước
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm
Thưởng cuối năm theo kết quả công việc
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ An ninh không gian Mạng Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
