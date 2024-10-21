Tuyển Nhân viên hành chính Công ty cổ phần Công nghệ An ninh không gian Mạng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 195 Khâm Thiên, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc lễ tân, văn thư: Trực điện thoại, giao nhận thư từ, quản lý con dấu và theo dõi công văn đi – công văn đến, lưu trữ các tài liệu, là đầu mối tiếp đón khách đến văn phòng làm việc... Quản lý việc cung cấp và sử dụng văn phòng phẩm và các dịch vụ phục vụ cho hoạt động hằng ngày của công ty. Theo dõi và quản lý các tài sản, thiết bị của công ty. Thực hiện mua sắm tài sản theo yêu cầu thực tế. Tham gia tổ chức các hoạt động tập thể: Sinh nhật, du lịch, tổng kết năm... Hỗ trợ chuẩn bị các sự kiện marketing: Chuẩn bị tài liệu, phòng họp, mua sắm vật dụng quà tặng... Tham gia chuẩn bị tài liệu cho các gói thầu của công ty Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan BHXH Chấm công và thu thập kế hoạch làm việc của các bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp CĐ, ĐH các ngành khoa học xã hội. Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí hành chính tổng hợp, hành chính nhân sự. Sử dụng tốt bộ công cụ Microsoft Office Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao Tư duy giải quyết vấn đề, chủ động sắp xếp công việc đảm bảo deadline. Thái độ tích cực, cởi mở, sẵn sàng học hỏi.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ An ninh không gian Mạng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động trong lĩnh vực công nghệ thông tin Lương theo năng lực, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ xã hội theo quy định của nhà nước Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm Thưởng cuối năm theo kết quả công việc Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ An ninh không gian Mạng Việt Nam

