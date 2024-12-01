Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ban quản lý tòa nhà FVille, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Quản lý nhà thầu vào thi công: Tiếp nhận lịch nhà thầu thi công, đăng ký và thông báo thông tin tới các bộ phận liên quan, hướng dẫn nhà thầu nội quy làm việc tại tòa nhà; làm thủ tục đăng ký thi công cho nhà thầu làm việc tại tòa nhà; nhắc nhở và lập biên bản đối với các trường hợp phát hiện vi phạm nội quy nhà thầu thi công.

Tiếp nhận công văn, thông báo và gửi thông tin tới khách hàng: Lập và gửi công văn, thông báo tới khách hàng (thông báo thay đổi nhân sự, thông báo kế hoạch trực và nghỉ các dịp lễ Tết,...)

Công việc liên quan tới nhân sự: Cập nhật sơ đồ tổ chức, thông tin và hồ sơ nhân viên; Chuẩn bị bảng chấm công cho các đội, tổng hợp và gửi bảng chấm công.

Quản lý vật tư của dự án: Tổng hợp và lập phiếu đề xuất mua vật tư hàng tháng hoặc khi có yêu cầu gấp; thống kê vật tư tồn hàng tháng.

Công việc hành chính: Lưu trữ hồ sơ, giấy tờ của dự án; lập và chuẩn bị các form mẫu, bảng biểu; hỗ trợ bộ phận nhân sự sắp xếp tổ chức phỏng vấn nhân sự.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc Ban quản lý tòa nhà; hỗ trợ các bộ phận dịch vụ của dự án.

Địa điểm làm việc: Ban quản lý tòa nhà Fville, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Thời gian làm việc : Giờ hành chính, nghỉ chủ nhật.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học một trong các ngành: Kế toán, Quản lý kinh doanh, Hành chính, Kinh tế.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Cẩn thận, có trách nhiệm

Khả năng lập và theo dõi kế hoạch công việc hàng tháng, hàng tuần.

Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tốt, ổn định. (8 - 9 triệu)

- Công ty đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, BH y tế, BH tai nạn, BH thất nghiệp... theo chế độ của công ty Pháp, đảm bảo Luật lao động Việt Nam;

- Được hưởng các chế độ công đoàn (hiếu, hỉ, mừng tuổi, sinh nhật...);

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động;

- Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

