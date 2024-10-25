Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ GYPP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ GYPP
- Hà Nội: Láng Thượng, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hỗ trợ công tác hành chính văn phòng: tiếp nhận điện thoại, sắp xếp lịch hẹn, quản lý văn bản, hồ sơ, chứng từ, ...
Hỗ trợ công tác kế toán: nhập liệu, kiểm tra chứng từ, lập báo cáo, ...
Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, ...
Hỗ trợ công tác đào tạo: lên kế hoạch đào tạo, tổ chức các buổi đào tạo, ...
Hỗ trợ công tác sự kiện nội bộ: sinh nhật, liên hoan các dịp lễ Tết, du lịch,...
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến Hành chính, Kế toán, Quản trị nhân sự.
Nắm vững các kỹ năng tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, ...
Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan thuế, bảo hiểm.
Có kiến thức về báo cáo tài chính, kế toán nội bộ, bảo hiểm
Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, tác phong chuyên nghiệp.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ GYPP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, ...
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch, ...
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ GYPP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
