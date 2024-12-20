Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kế toán:

- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ nội dung của các hồ sơ thanh toán, kiểm tra công nợ trước khi làm thủ tục tạm ứng, thanh toán.

- Cập nhật lập chứng từ thanh toán tiền mặt phiếu thu – phiếu chi, theo dõi kiểm soát tồn quỹ tiền mặt hàng ngày

- Lập báo cáo quỹ tiền mặt tại Chi nhánh và gửi KTT – GĐTC hàng ngày.

- Kiểm tra Phiếu xuất – nhập hàng hóa thực tế tại Chi nhánh làm căn cứ hạch toán nhập, xuất hàng vào Phần mềm Kế toán.

- Báo cáo doanh thu và báo cáo công nợ theo định kì

- Quản lý hồ sơ, lý lịch, cập nhật biến động nhân sự định kỳ của CNV toàn công ty.

- Theo dõi lịch họp, lịch phỏng vấn của Giám đốc trung tâm để điều phối công việc phù hợp.

- Lưu trữ hồ sơ, công văn, quản lý con dấu và các văn bản hành chính

- Mua sắm trang thiết bị trong công ty, cấp phát văn phòng phẩm.

- Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng đến dưới 1 năm về Kế toán và Hành chính – Nhân sự;

- Tốt nghiệp các trường thuộc chuyên ngành kế toán và am hiểu về chuẩn mực kế toán hiện thành

- Thái độ làm việc chủ động, tập trung, chuyên nghiệp và có trách nhiệm với công việc

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, excel, word và các thiết bị văn phòng khác (máy Fax, scan, photo...)

- Nắm vững các nghiệp vụ Kế toán - Bảo Hiểm

Tại Công ty TNHH Venesa Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8tr - 10tr + Phụ cấp (Cơm, giữ xe, Xăng xe + điện thoại)

- Thời gian làm việc: 48h/tuần

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định. Nghĩ lễ, phép đúng theo quy định nhà nước

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venesa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin