Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG TRƯỜNG THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: , Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Đăng tin, viết bài trên Facebook, Group, Website (30% thời gian).

- Quản lý tài khoản trên các nền tảng đăng tin (10% thời gian)

- Nghe Gọi điện thoại khách hàng để nhận thông tin từ khách (40% thời gian)

- Chuẩn bị / Soạn thảo thông tin - tư liệu , báo giá cho Sales trong công ty (10% thời gian)

- Những công việc cấp trên giao xuống (Đọc tin tuyển dụng, lọc hồ sơ, đọc báo cáo công việc nhân viên, chấm công, Văn phòng phẩm, Kiểm tra nhập xuất hàng hóa) (10% thời gian)

Sẽ có người hướng dẫn.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 tuổi dưới 30 tuổi

Trình độ học vấn: Quản trị nhân sự, Liên quan đến Quản trị nhân sự,...

Thành thạo tin học văn phòng, word, excel, powerpoint

Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao.

Chịu được áp lực công việc.

Tuyển dụng các vị trí được giao.

Tại CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG TRƯỜNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG TRƯỜNG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.