Tuyển Nhân viên hành chính TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 181 - 185 Phố Huế, Phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính

Với lịch sử 30 năm thành lập và là công ty 100% vốn nước ngoài đi đầu trong lĩnh vực giáo dục, Apollo English đang tìm kiếm cho những bạn trẻ đầy nhiệt huyết muốn đổi mới và đóng góp vào sứ mệnh đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam thành công dân toàn cầu.

Công Việc Chính:

Quản lý nghỉ phép, chi phí, hỗ trợ sự kiện với tại trường và chuẩn bị báo cáo.

Duy trì liên lạc và cập nhật thông tin với trường, cung cấp cho trường thông tin khóa học (nếu cần) và hỗ trợ quản lý đội ngũ trợ giảng.

Xử lý vấn đề, thắc mắc của học sinh/ nhà trường.

Yêu Cầu Công Việc

HÃY TRỞ THÀNH MỘT PHẦN CỦA APOLLO nếu bạn:

Cẩn thận, Năng động, sáng tạo.

Có kinh nghiệm giao tiếp tốt và sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc.

Mong muốn tạo ra giá trị và ý nghĩa tích cực cho cộng đồng.

Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng thu nhập hấp dẫn

- Review lương hằng năm và hưởng tháng lương thứ 13

- Tham gia chương trình đào tạo bài bản từ các chuyên gia cấp cao

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc

- Phát triển bản thân trong môi trường tôn trọng bản sắc cá nhân

- Làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại

- Nhận học bổng Tiếng Anh toàn phần cho con cái và 50% học bổng cho người thân.

- Hoạt động Company Trip sôi nổi thường niên

- Hưởng chế độ nghỉ phép từ 14 ngày trở lên theo cấp bậc, nghỉ ngày lễ Giáng sinh hưởng full lương

- Được cấp toàn bộ thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM

