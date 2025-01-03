Tuyển Nhân viên hành chính TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 181

- 185 Phố Huế, Phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Với lịch sử 30 năm thành lập và là công ty 100% vốn nước ngoài đi đầu trong lĩnh vực giáo dục, Apollo English đang tìm kiếm cho những bạn trẻ đầy nhiệt huyết muốn đổi mới và đóng góp vào sứ mệnh đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam thành công dân toàn cầu.
Công Việc Chính:
Quản lý nghỉ phép, chi phí, hỗ trợ sự kiện với tại trường và chuẩn bị báo cáo.
Duy trì liên lạc và cập nhật thông tin với trường, cung cấp cho trường thông tin khóa học (nếu cần) và hỗ trợ quản lý đội ngũ trợ giảng.
Xử lý vấn đề, thắc mắc của học sinh/ nhà trường.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

HÃY TRỞ THÀNH MỘT PHẦN CỦA APOLLO nếu bạn:
Cẩn thận, Năng động, sáng tạo.
Có kinh nghiệm giao tiếp tốt và sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc.
Mong muốn tạo ra giá trị và ý nghĩa tích cực cho cộng đồng.

Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng thu nhập hấp dẫn
- Review lương hằng năm và hưởng tháng lương thứ 13
- Tham gia chương trình đào tạo bài bản từ các chuyên gia cấp cao
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc
- Phát triển bản thân trong môi trường tôn trọng bản sắc cá nhân
- Làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại
- Nhận học bổng Tiếng Anh toàn phần cho con cái và 50% học bổng cho người thân.
- Hoạt động Company Trip sôi nổi thường niên
- Hưởng chế độ nghỉ phép từ 14 ngày trở lên theo cấp bậc, nghỉ ngày lễ Giáng sinh hưởng full lương
- Được cấp toàn bộ thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM

TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 181 Phố Huế

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

