Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH

Nhân viên hành chính

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Greenhouse Building, Số 6A, Ngõ 57 Láng Hạ, Phường Thành Công, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Trực điện thoại, chuyển cho các bộ phận liên quan (yêu cầu cung cấp chính xác thông tin đối tác, khách hàng);
Giám sát thực hiện công tác vệ sinh, dọn dẹp phòng làm việc Chủ tịch
Thực hiện chuyển phát nhanh, giao nhận văn thư, hợp đồng, hóa đơn, chuyển ngay cho các bộ phận có liên quan. Cập nhật sổ theo dõi công văn đi và đến;
Đề nghị thanh toán các chi phí văn phòng: Điện, nước, điện thoại, internet, nước uống, VPP, các đơn vị cung cấp dịch vụ, hóa đơn, chứng từ mua bán...
Thực hiện order văn phòng phẩm, nước uống hàng tháng và cấp phát cho các bộ phận
Hỗ trợ tìm kiếm báo giá, nhà cung cấp, mua sắm đồ dùng cho các sự kiện công ty
Thay hoa và mua đồ lễ các ngày M1, rằm và các ngày lễ/tết.
Đón khách và thông báo tới các bộ phận liên quan. Đảm bảo khu vực đón tiếp khách luôn sạch sẽ, gọn gàng.
Chuẩn bị trà, nước, bàn ghế, trang thiết bị cần thiết cho các buổi họp/đào tạo hàng tháng;
Quản lý kho của Hành chính.
Các công việc khác do Trưởng phòng phân công

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, năm sinh từ 2002 - 1999
Tốt nghiệp cao đẳng/Đại học
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng: WORD, EXCEL...
Giao tiếp tốt và thông minh trong các hành vi ứng xử.
Giải quyết công việc hiệu quả trong môi trường làm việc năng động.
Nhanh nhẹn, xông xáo, không ngại việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Được sáng tạo, chủ động trong công việc; khuyến khích, tích cực đề xuất những hình thức thể hiện mới và lập kế hoạch triển khai.
Làm việc trong công ty có bề dày 20 năm phát triển, môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, tương trợ nhau.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
Được hưởng các chế độ phúc lợi thưởng lễ, tết, tháng 13 và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Nghỉ phép hưởng nguyên lương, du lịch 01 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, lô A Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

