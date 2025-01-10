Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Công việc hành chính (80%):
- Theo dõi xe ô tô văn phòng (xăng dầu, bảo dưỡng, đăng kí đăng kiểm, bảo hiểm...)
- Theo dõi và làm đề nghị thanh toán các chi phí hành chính( điện thoại, văn phòng phẩm....)
- Quản lý tài sản cố định của văn phòng.
- Thực hiện các thủ tục hành chính phục vụ BLĐ: chuẩn bị phòng làm việc, làm visa, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn.....
Công việc khác (20%):
- Trực sảnh lễ tân, đón tiếp khách, chuẩn bị phòng họp
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi từ 24 - 28
- Nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt
- Kinh nghiệm từ 1-2 năm vị trí hành chính, văn thư, lễ tân...
- Ứng viên tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Thành tạo tin học văn phòng word, excel, văn phong tốt, biết cách quản lý công việc
- Nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt
- Kinh nghiệm từ 1-2 năm vị trí hành chính, văn thư, lễ tân...
- Ứng viên tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Thành tạo tin học văn phòng word, excel, văn phong tốt, biết cách quản lý công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Thưởng các ngày Lễ, Tết: Tết dương lịch, âm lịch... Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch cùng tập đoàn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định lâu dài
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Thưởng các ngày Lễ, Tết: Tết dương lịch, âm lịch... Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch cùng tập đoàn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
