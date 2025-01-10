Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Công việc hành chính (80%):

- Theo dõi xe ô tô văn phòng (xăng dầu, bảo dưỡng, đăng kí đăng kiểm, bảo hiểm...)

- Theo dõi và làm đề nghị thanh toán các chi phí hành chính( điện thoại, văn phòng phẩm....)

- Quản lý tài sản cố định của văn phòng.

- Thực hiện các thủ tục hành chính phục vụ BLĐ: chuẩn bị phòng làm việc, làm visa, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn.....

Công việc khác (20%):

- Trực sảnh lễ tân, đón tiếp khách, chuẩn bị phòng họp

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 24 - 28

- Nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt

- Kinh nghiệm từ 1-2 năm vị trí hành chính, văn thư, lễ tân...

- Ứng viên tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Thành tạo tin học văn phòng word, excel, văn phong tốt, biết cách quản lý công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Thưởng các ngày Lễ, Tết: Tết dương lịch, âm lịch... Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch cùng tập đoàn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company

