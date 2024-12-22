Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 ngõ 44 Tư Đình, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

-Mua bán quà tặng lễ tết cho nv công ty và khách hàng của công ty : hộp quà, quà tặng, rượu...

-Tổ chức sự kiện công ty

-Mua bán thi công biển bảng vật tư, ấn phẩm, mua bán các phát sinh khác

-Làm việc với các nhà cung cấp làm biển bảng cho hệ thống Đại lý.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm 1 năm làm hành chính văn phòng

-Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt

-Thật thà, chăm chỉ

-Ưu tiên có thể đi làm luôn

-Độ tuổi : 20-40 tuổi, ưu tiên nữ

Tại Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 9.000.000-11.000.000đ

Hỗ trợ cơm trưa: 30.000đ/bữa trưa

Có 12 ngày phép trên năm

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Thưởng tháng lương 13, các ngày lễ, 2/9, 20/10, 8/3 tết thiếu nhi ....

Quà sinh nhật 300.000đ/người

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo.

Được tham gia các chương trình đào tạo do công ty tổ chức nâng cao trình độ

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo quy định của công ty

Được hưởng chế độ phúc lợi theo quy chế giải quyết chế độ phúc lợi của Công ty.

