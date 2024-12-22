Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 12 ngõ 44 Tư Đình, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
-Mua bán quà tặng lễ tết cho nv công ty và khách hàng của công ty : hộp quà, quà tặng, rượu...
-Tổ chức sự kiện công ty
-Mua bán thi công biển bảng vật tư, ấn phẩm, mua bán các phát sinh khác
-Làm việc với các nhà cung cấp làm biển bảng cho hệ thống Đại lý.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có kinh nghiệm 1 năm làm hành chính văn phòng
-Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt
-Thật thà, chăm chỉ
-Ưu tiên có thể đi làm luôn
-Độ tuổi : 20-40 tuổi, ưu tiên nữ
Tại Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 9.000.000-11.000.000đ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh
