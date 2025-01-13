Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Phê La làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 04 - 9A KCN Vĩnh Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

1. Đối với Phòng Hành chính Nhân sự

- Quản lý trực tiếp nhân sự lễ tân, tạp vụ, bảo vệ, tài xế.

- Phân công công việc, giám sát và chịu trách nhiệm toàn bộ công việc của bộ phận Hành chính.

- Quản lý việc đăng ký và sử dụng phòng họp, xe Công ty.

- Quản lý lộ trình hàng tháng của Tài xế xe công ty

- Quản lý việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng.

- Quản lý hồ sơ, công văn đến – công văn đi, quản lý việc đóng dấu, soạn thảo thông báo chung như nghỉ lễ...

- Tổ chức các sự kiện, hoạt động nội bộ của Công ty.

- Giám sát việc tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh và an toàn lao động.

- Đặt vé máy bay, khách sạn... cho cán bộ, nhân viên đi công tác.

- Chịu trách nhiệm giám sát vệ sinh khu vực, không gian làm việc của văn phòng Công ty.

- Cập nhật định kỳ các nội dung trên bảng thông báo (sinh nhật nhân viên trong tháng, các thông báo của Công ty...)

- Hỗ trợ Trưởng phòng Hành chính Nhân sự xây dựng và tổ chức triển khai hệ thống quy trình, quy định hành chính quản trị của Công ty.

- Hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị các báo cáo hành chính, báo cáo cho các cơ quan hữu quan khi được yêu cầu.

2. Phối hợp với các phòng ban/bộ phận khác:

- Giám sát, quản lý công tác lưu trữ, sắp xếp thông tin công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan.

- Kết nối, phối hợp với các phòng ban/bộ phận nhằm giải quyết công việc chung một cách nhanh chóng, hiệu quả.

3. Công việc khác:

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổng Giám đốc và quản lý cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức: Ưu tiên ngành Quản trị hành chính, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.

1. Kiến thức: Ư

2. Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

2. Kinh nghiệm làm việc:

3. Kỹ năng máy tính: MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

3. Kỹ năng máy tính:

4. Yêu cầu cụ thể khác: Cẩn thận, khéo léo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao và đam mê trong công việc; kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề.

4. Yêu cầu cụ thể khác:

Tại Công Ty Cổ Phần Phê La Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo và có các chế độ khác theo quy định của công ty.

- Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, hoà đồng và cùng giúp đỡ phát triển.

- Được hưởng chế độ Team Building hàng năm.

- Được đóng BHXH, BHYT,... và Bảo hiểm sức khoẻ PTI

-Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ T7, CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phê La

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin