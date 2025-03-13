Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: TDP Vinh Xương, Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên, Phổ Yên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tuyển dụng và đào tạo nhân viên

Hỗ trợ quản lý trong việc lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động hành chính văn phòng.

Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của công ty.

Tiếp nhận và xử lý thư từ, điện thoại, email.

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận hành chính theo yêu cầu của quản lý.

Quản lý văn phòng phẩm, đồ dùng thiết yếu.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của cấp trên.

Đảm bảo văn phòng luôn sạch sẽ, ngăn nắp và hoạt động hiệu quả.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, tất cả các chuyên ngành

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ tích cực, cẩn thận, tỉ mỉ.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng sắp xếp công việc hiệu quả, quản lý thời gian tốt.

Trung thực, nhanh nhẹn, có khả năng xử lý tình huống.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.