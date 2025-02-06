Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Tuấn Dị, Trưng Trắc, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

• Công tác trực điện thoại, lễ tân văn phòng.

• Thực hiện công tác chấm công, kiểm soát giờ ra vào của nhân viên (bao gồm cả nhân sự đi công trình). Báo cáo thời gian làm việc của CBCNV Công ty hàng ngày.

• Tổng hợp bảng công hàng tuần gửi NV nhân sự để tính lương

• Chấm cơm cho CBCNV tại xưởng

• Thực hiện soạn thảo, lưu trữ/tổng hợp lệnh điều động , tăng ca.

• Tiếp nhận đơn xin nghỉ phép của nhân sự.

• Làm đề xuất/quyết toán cho nhân viên đi công trình.

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

• Tiếp nhận đề xuất cấp máy móc của các bộ phận. Kiểm soát và thực hiện công tác mua sắm, bàn giao tài sản, máy móc, công cụ dụng cụ VP và SX.

• Theo dõi và quyết toán các chi phí văn phòng ( điện, mạng, thoại, bảo vệ, cây xanh, vận chuyển, bưu thư... ).

• Mua bán/cấp phát và quản lý văn phòng phẩm.

• Mua bán/cấp phát, quản lý và theo dõi việc mặc Bảo hộ lao động.

• Liên hệ, theo dõi hợp đồng dịch vụ văn phòng

• Quyết toán chi phí xe

• Đặt vé máy bay.

QUẢN LÝ TÁC HÀNH CHÍNH – PHỤ TRỢ

• Quản lý, theo dõi, điều động xe tải, xe nâng, xe con

• Quản lý, theo dõi công tác tạp vụ, nhà bếp đảm bảo mỹ quan, vệ sinh, sạch sẽ, gọn gàng.

• Quản lý theo dõi công tác bảo dưỡng máy móc, CCDC của bộ phận cơ điện

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp hệ cao đẳng.

• Nữ từ 20-35 tuổi, Ngoại hình ưa nhìn

• Kỹ năng giao tiếp tốt

• Kinh nghiệm: ít nhất 03 năm làm việc ở vị trí tương đương trong môi trường sản xuất.

• Tác phong nhanh nhẹn chuyên nghiệp,có tinh thần hỗ trợ, làm việc theo nhóm.

• Kỹ năng văn bản thành thạo

Tại Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh Thì Được Hưởng Những Gì

• Ngày nghỉ: Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước

• Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty

• Hỗ trợ bữa ăn trưa tại Công ty.

• Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

• Du lịch hàng năm cùng Công ty.

• Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin