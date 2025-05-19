Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH TENTAC (VIỆT NAM) - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhập và thống kê hàng hóa, sản phẩm, các số liệu phát sinh theo từng đơn hàng.

- Đảm bảo các số liệu được thực hiện chính xác và đúng hạn thời gian.

- Thống kê nhập liệu sản lượng kiểm hàng của các đơn hàng.

- Làm báo cáo sản xuất hàng ngày và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, từ 22 đến 30 tuổi.

- Đọc và hiểu tiếng Anh cơ bản.

- Thành thạo Office Văn phòng, mạnh về tính toán và các con số.

- Nhanh nhẹn, chịu áp lức tốt, có kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học ngành dệt may hoặc ngành khác có liên quan.

- Thành thạo Office Văn phòng, có ưu thế về tính toán và các con số.

- Năng động, cẩn thận và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH TENTAC (VIỆT NAM) - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh đàm phán theo năng lực và kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH TENTAC (VIỆT NAM) - CHI NHÁNH HÀ NỘI

