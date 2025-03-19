Tuyển Nhân viên hành chính Sews-Components Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

• Làm việc tại bộ phận Hành chính Nhân sự

• Tuyển dụng, đào tạo công nhân viên

• Thực hiện công việc chấm công cho công nhân viên

• Thực hiện các chế độ Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, 24/24 cho công nhân viên

• Giám sát tình hình trật tự lao động trong công ty: sự tuân thủ quy định của công nhân viên, an ninh công ty, ...

• Thực hiện các yêu cầu của Luật lao động và luật liên quan đến lao động

• Quản lý giám sát các nhà cung cấp: canteen, xe, vệ sinh, bảo vệ

• Thực hiện các công việc theo chỉ thị của cấp trên

• Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn