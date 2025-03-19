Tuyển Nhân viên hành chính Sews-Components Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Sews-Components Vietnam Co., Ltd.
- Hưng Yên: Lô D2&D3, KCN Thăng Long II, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
• Làm việc tại bộ phận Hành chính Nhân sự
• Tuyển dụng, đào tạo công nhân viên
• Thực hiện công việc chấm công cho công nhân viên
• Thực hiện các chế độ Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, 24/24 cho công nhân viên
• Giám sát tình hình trật tự lao động trong công ty: sự tuân thủ quy định của công nhân viên, an ninh công ty, ...
• Thực hiện các yêu cầu của Luật lao động và luật liên quan đến lao động
• Quản lý giám sát các nhà cung cấp: canteen, xe, vệ sinh, bảo vệ
• Thực hiện các công việc theo chỉ thị của cấp trên
• Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm
• Thành thạo tin học văn phòng như Word, Excel, Outlook và Power Point
• Có kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch, phân tích và giải quyết vấn đề
Tại Sews-Components Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sews-Components Vietnam Co., Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI