Tuyển Nhân viên hành chính Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bca - Thăng Long - Xí Nghiệp Đại Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1, đường số 4, KDC Melosa Khang Điền, Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách công tác tuyển dụng.

- Công tác hậu cần, khánh tiết

- Thực hiện chấm công, quản lý ngày công.

- làm báo cáo tháng, báo cáo đột xuất do cấp trên giao phó

- quản lý con dấu, đóng dấu văn bản

- Theo dõi công văn đi- đến trên phần mềm misa

-Thực hiện báo tăng giảm BHXH, BHYT ...

- Tập hợp, mua sắm VPP, thiết bị văn phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/đại học

- Có tổi thiểu 1 năm làm HCNS tổng hợp

- Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận trong công việc.

- Có khả năng tổ chức và sắp xếp công việc khoa học

- Ham học hỏi, biết lắng nghe và không ngừng thay đổi.

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bca - Thăng Long - Xí Nghiệp Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bca - Thăng Long - Xí Nghiệp Đại Việt

