Tuyển Nhân viên hành chính Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bca - Thăng Long - Xí Nghiệp Đại Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bca - Thăng Long - Xí Nghiệp Đại Việt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 1, đường số 4, KDC Melosa Khang Điền, Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách công tác tuyển dụng.
- Công tác hậu cần, khánh tiết
- Thực hiện chấm công, quản lý ngày công.
- làm báo cáo tháng, báo cáo đột xuất do cấp trên giao phó
- quản lý con dấu, đóng dấu văn bản
- Theo dõi công văn đi- đến trên phần mềm misa
-Thực hiện báo tăng giảm BHXH, BHYT ...
- Tập hợp, mua sắm VPP, thiết bị văn phòng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/đại học
- Có tổi thiểu 1 năm làm HCNS tổng hợp
- Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận trong công việc.
- Có khả năng tổ chức và sắp xếp công việc khoa học
- Ham học hỏi, biết lắng nghe và không ngừng thay đổi.
Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bca - Thăng Long - Xí Nghiệp Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bca - Thăng Long - Xí Nghiệp Đại Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
