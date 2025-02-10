Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Máy Chính Xác AMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 600 USD

Công Ty TNHH Máy Chính Xác AMC
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công Ty TNHH Máy Chính Xác AMC

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty TNHH Máy Chính Xác AMC

Mức lương
Đến 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK R5.20, KĐT The Eden Rose., P. Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Đến 600 USD

• Lên kế hoạch tìm kiếm và tuyển dụng các ứng viên phù hợp theo nhu cầu của công ty thông qua việc thiết lập hồ sơ, sàng lọc, phỏng vấn, phổ cập các thủ tục cũng như chính sách của công ty cho các ứng viên.
• Thiết lập, duy trì và cập nhật hồ sơ của ứng viên, quản lý hợp đồng lao động, bảo hiểm, phụ cấp và thực hiện chính sách đãi ngộ cho nhân viên theo quy định của công ty.
• Giám sát và đánh giá chất lượng nhân sự trong quá trình làm việc thông qua hiệu suất công việc hoặc hệ thống KPIs. Đề xuất tăng lương, thăng chức, luân chuyển nhân sự một cách hợp lý.
• Đề xuất chính sách phúc lợi và đãi ngộ để giữ chân những nhân viên giỏi.
• Giải đáp các thắc mắc của nhân viên về các vấn đề liên quan đến chính sách, nhân sự của công ty.
• Lập bảng lương và thực hiện thanh toán lương thưởng hàng tháng cho nội bộ công ty.
• Triển khai các hoạt động teambuilding, dã ngoại để nâng cao đời sống tinh thần và gắn kết toàn thể nhân viên trong công ty.
• Thiết lập văn hoá tổ chức, đề ra những quy định nội bộ, nâng cao danh tiếng và hình ảnh của công ty.

Với Mức Lương Đến 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*** Yêu cầu:
- Nữ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành hành chính – nhân sự

Tại Công Ty TNHH Máy Chính Xác AMC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Máy Chính Xác AMC

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Máy Chính Xác AMC

Công Ty TNHH Máy Chính Xác AMC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: LK R5.20, KĐT The Eden Rose., P. Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

