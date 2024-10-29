Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Ngày đăng tuyển: 29/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Mức lương
11 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải An

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 4.3 MP khu CN Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

