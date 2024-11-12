Tuyển Kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô CN4.3 KCN Minh phương, ĐÌnh Vũ, Hải An, HP, Hải An

VỊ TRÍ 1 : CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TẠI VỊ TRÍ TỔ TRƯỞNG KHO NGUYÊN VẬT LIỆU

Thực hiện nhập hàng (thành phẩm, NVL, vật tư phụ,...) theo quy trình nhập kho được phê duyệt ban hành

Xuất NVL, vật tư phụ, CCDC theo lệnh sản xuất, đề nghị xuất hàng theo quy trình xuất kho được phê duyệt ban hành

Kiểm soát NVL, hàng hóa được sắp xếp đúng nơi quy định, không bị hư hỏng

Sắp xếp hàng hóa đúng layout, đảm bảo hàng hóa được xuất nhập theo tiêu chuẩn FIFO

Kiểm soát số lượng tại silo (đối với kho NVL)

Thực hiện kiểm kê hàng hóa theo định kỳ, đột xuất

Thực hiện báo cáo số liệu nhập - xuất - tồn kho hàng ngày lên phần mềm SAP

VỊ TRÍ 2: CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TẠI VỊ TRÍ TỔ TRƯỞNG KHO THÀNH PHẨM

Thực hiện xuất hàng theo quy trình xuất hàng được phê duyệt ban hành

Thực hiện báo cáo số liệu nhập - xuất - tồn kho hàng ngày (bao gồm toàn bộ hệ thống kho của Nhà máy quản lý)

CÔNG VIỆC CHUNG TẠI VỊ TRÍ TỔ TRƯỞNG KHO

Chịu trách nhiệm thực hiện đúng theo quy trình quản lý xuất nhập tồn kho

Đào tạo, hướng dẫn các nội dung trong quy trình để cấp dưới biết và thực hiện.

Kiểm soát CBCNV dưới quyền thực hiện đúng quy trình, quy định đã được ban hành phê duyệt

'Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, hàng hóa ,...tại khu vực mình quản lý

Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các máy móc, thiết bị và kịp thời phát hiện những hư hỏng, báo cho BP.QLTB xử lý để không làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.

Kiểm soát các loại rác thải nguy hại, rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt được phân loại, để đúng nơi quy định

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm quản lý kho tại các công ty sản xuất là một lợi thế

Có kinh nghiệm quản lý con người, xe nâng, hàng hóa trong kho

Kỹ năng máy tính, nhập liệu trên phần mềm tốt

Có thể phải đi làm ca và phát sinh thêm giờ

Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực từ 13tr

Thưởng tháng lương 13, thưởng các dịp lễ tết

Điều chỉnh lương định kỳ

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Còn nhiều phúc lợi khác trao đổi khi PV

