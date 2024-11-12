Tuyển Kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kho vận Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company
- Hải Phòng: Lô CN4.3 KCN Minh phương, ĐÌnh Vũ, Hải An, HP, Hải An
Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
VỊ TRÍ 1 : CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TẠI VỊ TRÍ TỔ TRƯỞNG KHO NGUYÊN VẬT LIỆU
Thực hiện nhập hàng (thành phẩm, NVL, vật tư phụ,...) theo quy trình nhập kho được phê duyệt ban hành
Xuất NVL, vật tư phụ, CCDC theo lệnh sản xuất, đề nghị xuất hàng theo quy trình xuất kho được phê duyệt ban hành
Kiểm soát NVL, hàng hóa được sắp xếp đúng nơi quy định, không bị hư hỏng
Sắp xếp hàng hóa đúng layout, đảm bảo hàng hóa được xuất nhập theo tiêu chuẩn FIFO
Kiểm soát số lượng tại silo (đối với kho NVL)
Thực hiện kiểm kê hàng hóa theo định kỳ, đột xuất
Thực hiện báo cáo số liệu nhập - xuất - tồn kho hàng ngày lên phần mềm SAP
VỊ TRÍ 2: CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TẠI VỊ TRÍ TỔ TRƯỞNG KHO THÀNH PHẨM
Thực hiện xuất hàng theo quy trình xuất hàng được phê duyệt ban hành
Thực hiện báo cáo số liệu nhập - xuất - tồn kho hàng ngày (bao gồm toàn bộ hệ thống kho của Nhà máy quản lý)
CÔNG VIỆC CHUNG TẠI VỊ TRÍ TỔ TRƯỞNG KHO
Chịu trách nhiệm thực hiện đúng theo quy trình quản lý xuất nhập tồn kho
Đào tạo, hướng dẫn các nội dung trong quy trình để cấp dưới biết và thực hiện.
Kiểm soát CBCNV dưới quyền thực hiện đúng quy trình, quy định đã được ban hành phê duyệt
'Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, hàng hóa ,...tại khu vực mình quản lý
Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các máy móc, thiết bị và kịp thời phát hiện những hư hỏng, báo cho BP.QLTB xử lý để không làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.
Kiểm soát các loại rác thải nguy hại, rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt được phân loại, để đúng nơi quy định
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm quản lý kho tại các công ty sản xuất là một lợi thế
Có kinh nghiệm quản lý con người, xe nâng, hàng hóa trong kho
Kỹ năng máy tính, nhập liệu trên phần mềm tốt
Có thể phải đi làm ca và phát sinh thêm giờ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương 13, thưởng các dịp lễ tết
Điều chỉnh lương định kỳ
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Còn nhiều phúc lợi khác trao đổi khi PV
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
