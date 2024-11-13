Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 510 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Thực hiện bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm, thiết bị của Công ty tại nhà khách hàng. Sản phẩm chủ yếu là máy tập thể dục thể thao, máy chạy bộ, ghế massage,....
Lắp đặt máy móc, thiết bị và hướng dẫn khách sử dụng các sản phẩm của Công ty
Kiểm tra các sản phẩm tại showroom, đảm bảo các sản phẩm luôn vận hành tốt

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh năm 1990-2002
Có thể sự dụng thành thạo đồng hồ vạn năng, có kinh nghiệm sửa chữa các thiết bị điện- điện tử
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn
Ham học hỏi, chăm chỉ, chịu khó, không ngại đi lại, di chuyển
Yêu Cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành điện, điện tử, cơ khí, tự động hóa

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 11- 15 triệu/tháng+++( lương cứng 8tr + phụ cấp+ thưởng)
Có phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa, đơn hàng....
Thử việc nhận 100% lương
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
Được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ
Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Tăng lương 01 lần/năm, tăng lương đột xuất nếu có thành tích xuất sắc vượt trội
Du lịch, team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 17, Lô B, Đường số 1, Khu dân cư Phú Mỹ, Khu phố 1, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

