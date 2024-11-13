Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
11 - 15 Triệu
Toàn thời gian cố định
Nam
4 người
Dưới 1 năm
Nhân viên
- Hà Nội: 510 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân ...và 2 địa điểm khác
Thực hiện bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm, thiết bị của Công ty tại nhà khách hàng. Sản phẩm chủ yếu là máy tập thể dục thể thao, máy chạy bộ, ghế massage,....
Lắp đặt máy móc, thiết bị và hướng dẫn khách sử dụng các sản phẩm của Công ty
Kiểm tra các sản phẩm tại showroom, đảm bảo các sản phẩm luôn vận hành tốt
Sinh năm 1990-2002
Có thể sự dụng thành thạo đồng hồ vạn năng, có kinh nghiệm sửa chữa các thiết bị điện- điện tử
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn
Ham học hỏi, chăm chỉ, chịu khó, không ngại đi lại, di chuyển
Yêu Cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành điện, điện tử, cơ khí, tự động hóa
Quyền lợi được hưởng
Thu nhập từ 11- 15 triệu/tháng+++( lương cứng 8tr + phụ cấp+ thưởng)
Có phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa, đơn hàng....
Thử việc nhận 100% lương
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
Được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ
Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Tăng lương 01 lần/năm, tăng lương đột xuất nếu có thành tích xuất sắc vượt trội
Du lịch, team building hàng năm
