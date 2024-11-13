Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH SEM DIAMOND làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH SEM DIAMOND
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
Công Ty TNHH SEM DIAMOND

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công Ty TNHH SEM DIAMOND

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Khu công nghiệp DeepC 2 B

- Đình Vũ

- Đông Hải 2, Hải An

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình thiết kế, phát triển sản phẩm cơ khí theo yêu cầu của khách hàng.
Sử dụng phần mềm Autocad để thiết kế bản vẽ kỹ thuật, mô hình 2D/3D cho sản phẩm cơ khí.
Phân tích, đánh giá khả năng sản xuất, tính toán chi phí, tối ưu hóa thiết kế sản phẩm.
Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật cho sản xuất.
Hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận sản xuất trong quá trình sản xuất sản phẩm.
Tham gia vào các dự án nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí hoặc các ngành nghề liên quan.
Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế cơ khí.
Nắm vững kiến thức về cơ khí, vật liệu, gia công cơ khí.
Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad/ Solidworks, Inventor hoặc các phần mềm thiết kế cơ khí khác.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, lập kế hoạch sản xuất.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH SEM DIAMOND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SEM DIAMOND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH SEM DIAMOND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 0201913024

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

