Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH SEM DIAMOND làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công Ty TNHH SEM DIAMOND
- Hải Phòng: Khu công nghiệp DeepC 2 B
- Đình Vũ
- Đông Hải 2, Hải An
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào quá trình thiết kế, phát triển sản phẩm cơ khí theo yêu cầu của khách hàng.
Sử dụng phần mềm Autocad để thiết kế bản vẽ kỹ thuật, mô hình 2D/3D cho sản phẩm cơ khí.
Phân tích, đánh giá khả năng sản xuất, tính toán chi phí, tối ưu hóa thiết kế sản phẩm.
Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật cho sản xuất.
Hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận sản xuất trong quá trình sản xuất sản phẩm.
Tham gia vào các dự án nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế cơ khí.
Nắm vững kiến thức về cơ khí, vật liệu, gia công cơ khí.
Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad/ Solidworks, Inventor hoặc các phần mềm thiết kế cơ khí khác.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, lập kế hoạch sản xuất.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công Ty TNHH SEM DIAMOND Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SEM DIAMOND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI