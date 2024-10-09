Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH TTD ECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 37/2/6 Đường số 12, Khu phố 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý và duy trì hoạt động ổn định của mạng và server nội bộ Hỗ trợ kỹ thuật, giải quyết sự cố phần cứng và phần mềm cho nhân viên trong công ty Quản lý trang thiết bị, đề xuất bảo trì, nâng cấp khi cần Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả và bảo mật hệ thống

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, quản trị mạng hoặc liên quan Có kiến thức cơ bản về mạng LAN, TCP/IP, DNS, DHCP Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về VMware ESXi, FTP, proxy Có khả năng xử lý sự cố phần cứng và phần mềm thông thường Chủ động, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh

Tại Công ty TNHH TTD ECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8- 15 triệu/tháng. Cơ hội tăng thu nhập thông qua việc tham gia các dự án, nhiệm vụ bổ sung. Tăng lương định kỳ theo năng lực, định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài. Được training kiến thức, kỹ năng làm việc chuyên môn. Môi trường trẻ trung, năng động và hiện đại. Du lịch thường niên cùng công ty. Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, thưởng các dịp lễ tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TTD ECOM

