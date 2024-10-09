Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH TTD ECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH TTD ECOM
- Hồ Chí Minh: Số 37/2/6 Đường số 12, Khu phố 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Quản lý và duy trì hoạt động ổn định của mạng và server nội bộ
Hỗ trợ kỹ thuật, giải quyết sự cố phần cứng và phần mềm cho nhân viên trong công ty
Quản lý trang thiết bị, đề xuất bảo trì, nâng cấp khi cần
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả và bảo mật hệ thống
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, quản trị mạng hoặc liên quan
Có kiến thức cơ bản về mạng LAN, TCP/IP, DNS, DHCP
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về VMware ESXi, FTP, proxy
Có khả năng xử lý sự cố phần cứng và phần mềm thông thường
Chủ động, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc
Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
Tại Công ty TNHH TTD ECOM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 8- 15 triệu/tháng.
Cơ hội tăng thu nhập thông qua việc tham gia các dự án, nhiệm vụ bổ sung.
Tăng lương định kỳ theo năng lực, định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài.
Được training kiến thức, kỹ năng làm việc chuyên môn.
Môi trường trẻ trung, năng động và hiện đại.
Du lịch thường niên cùng công ty.
Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, thưởng các dịp lễ tết trong năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TTD ECOM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
