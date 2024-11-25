Tuyển Kỹ thuật IT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH HƯNG làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH HƯNG
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Khu Liền kề L04
- Quang Trung, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Hỗ trợ các công việc hành chính khác
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác liên quan.
Đã có kinh nghiệm tương đương tối thiểu 2 năm
Chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình.
Có khả năng thích ứng, ham học hỏi.
Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận
Miễn phí ăn trưa
Đóng BHXH theo quy định
Lương tháng 13, 14
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH HƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
