Tuyển Kỹ thuật IT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH HƯNG làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Khu Liền kề L04 - Quang Trung, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Hỗ trợ các công việc hành chính khác

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác liên quan.

Đã có kinh nghiệm tương đương tối thiểu 2 năm

Chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình.

Có khả năng thích ứng, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận

Miễn phí ăn trưa

Đóng BHXH theo quy định

Lương tháng 13, 14

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH HƯNG

