Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty GrandHome Stone Vina là NSX hàng đầu của Việt Nam về tấm thạch anh khổ lớn, tự hào là NSX Việt Nam có uy tín xuất khẩu sang thị trường quốc tế, đặc biệt là Mỹ trong nhiều năm. Và đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Kế Hoạch Sản Xuất, cụ thể như sau:

Mô tả công việc:

• Lập kế hoạch sản xuất dựa trên dự báo bán hàng, năng lực sản xuất và nguồn lực hiện có.

• Điều phối và theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo sản xuất diễn ra đúng kế hoạch.

• Quản lý nguyên vật liệu, đảm bảo cung cấp đầy đủ và đúng thời hạn.

• Phân tích dữ liệu sản xuất, lập báo cáo và đề xuất cải tiến.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo sản xuất hiệu quả.