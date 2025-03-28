Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA
- Bình Dương: QL 13, Ấp Cầu Sắt, Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Công ty GrandHome Stone Vina là NSX hàng đầu của Việt Nam về tấm thạch anh khổ lớn, tự hào là NSX Việt Nam có uy tín xuất khẩu sang thị trường quốc tế, đặc biệt là Mỹ trong nhiều năm. Và đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Kế Hoạch Sản Xuất, cụ thể như sau:
Mô tả công việc:
• Lập kế hoạch sản xuất dựa trên dự báo bán hàng, năng lực sản xuất và nguồn lực hiện có.
• Điều phối và theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo sản xuất diễn ra đúng kế hoạch.
• Quản lý nguyên vật liệu, đảm bảo cung cấp đầy đủ và đúng thời hạn.
• Phân tích dữ liệu sản xuất, lập báo cáo và đề xuất cải tiến.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo sản xuất hiệu quả.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế hoạch sản xuất, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất tương tự.
• Kiến thức về quy trình sản xuất, quản lý tồn kho và lập kế hoạch sản xuất.
• Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề tốt.
Tại CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
