Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: QL 13, Ấp Cầu Sắt, Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Công ty GrandHome Stone Vina là NSX hàng đầu của Việt Nam về tấm thạch anh khổ lớn, tự hào là NSX Việt Nam có uy tín xuất khẩu sang thị trường quốc tế, đặc biệt là Mỹ trong nhiều năm. Và đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Kế Hoạch Sản Xuất, cụ thể như sau:
Mô tả công việc:
• Lập kế hoạch sản xuất dựa trên dự báo bán hàng, năng lực sản xuất và nguồn lực hiện có.
• Điều phối và theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo sản xuất diễn ra đúng kế hoạch.
• Quản lý nguyên vật liệu, đảm bảo cung cấp đầy đủ và đúng thời hạn.
• Phân tích dữ liệu sản xuất, lập báo cáo và đề xuất cải tiến.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo sản xuất hiệu quả.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan (quản trị sản xuất, kỹ thuật công nghiệp, kinh tế,...).
• Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế hoạch sản xuất, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất tương tự.
• Kiến thức về quy trình sản xuất, quản lý tồn kho và lập kế hoạch sản xuất.
• Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA

CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 14 Đường Nam Thông 2D, Khu Nam Thông 2-S19, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

