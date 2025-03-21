Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô B_5B_CN, đường DC, KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

Mở đơn ủy thác

Cập nhật báo cáo tiến độ của các đơn hàng mua thành phẩm

Sắp xếp kế hoạch sản xuất (hệ thống APS)

Liên hệ với nhà cung ứng thành phẩm về các vấn đề: phát đơn, giá cả, vải bất thường

Báo cáo hàng tuần

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tiếng trung hsk 3 trở lên

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu suất công việc

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được hỗ trợ ký túc xá miễn phí,xe đưa rước các tuyến TP.HCM-Bình Dương-Bình Phước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin