Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô B_5B_CN, đường DC, KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

Mở đơn ủy thác
Cập nhật báo cáo tiến độ của các đơn hàng mua thành phẩm
Sắp xếp kế hoạch sản xuất (hệ thống APS)
Liên hệ với nhà cung ứng thành phẩm về các vấn đề: phát đơn, giá cả, vải bất thường
Báo cáo hàng tuần

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Tiếng trung hsk 3 trở lên
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu suất công việc
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được hỗ trợ ký túc xá miễn phí,xe đưa rước các tuyến TP.HCM-Bình Dương-Bình Phước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô B_5B_CN, Đường DC, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

