Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Midea Consumer Electric (Vietnam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 40 đường số 6, khu công nghiệp VSIP 1,Bình Dương

Tuân thủ qui định thủ tục liên quản trị vận hành kế hoạch sản xuất

Thực hiện công việc xếp lịch trình sản xuất theo yêu cầu đơn hàng, xử lý đăng nhập dữ liệu trên hệ thống.

Theo dõi tiến độ triển khai sản xuất của các phân xưởng. Liên hệ theo dõi đôn đốc tiến độ thu mua.

Biết sử dụng thạnh thạo vi tính

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại họcchuyên ngành không giới hạn

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương ở các công ty Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc,....

Chấp nhận sinh viên mới ra trường (có ý chí cầu tiến)

Tiếng Trung lưu loát (4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết)

*** Nộp hồ sơ song ngữbằng tiếng Việt- Trung

Ngành nghề: Biên phiên dịch, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Mới tốt nghiệp / Thực tập

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Bình Dương

