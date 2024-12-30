Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Midea Consumer Electric (Vietnam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Midea Consumer Electric (Vietnam)
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công Ty TNHH Midea Consumer Electric (Vietnam)

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công Ty TNHH Midea Consumer Electric (Vietnam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 40 đường số 6, khu công nghiệp VSIP 1,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuân thủ qui định thủ tục liên quản trị vận hành kế hoạch sản xuất
Thực hiện công việc xếp lịch trình sản xuất theo yêu cầu đơn hàng, xử lý đăng nhập dữ liệu trên hệ thống.
Theo dõi tiến độ triển khai sản xuất của các phân xưởng. Liên hệ theo dõi đôn đốc tiến độ thu mua.
Biết sử dụng thạnh thạo vi tính
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại họcchuyên ngành không giới hạn
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương ở các công ty Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc,....
Chấp nhận sinh viên mới ra trường (có ý chí cầu tiến)
Tiếng Trung lưu loát (4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết)
*** Nộp hồ sơ song ngữbằng tiếng Việt- Trung
Ngành nghề: Biên phiên dịch, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Mới tốt nghiệp / Thực tập
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Dương

Tại Công Ty TNHH Midea Consumer Electric (Vietnam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Midea Consumer Electric (Vietnam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Midea Consumer Electric (Vietnam)

Công Ty TNHH Midea Consumer Electric (Vietnam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 40 ,đường số 6 ,khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

