Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ phần Gỗ An Cường làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Đường ĐT 747B, Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Nhận đơn hàng và thông tin đơn hàng.
Lên kế hoạch đặt hàng và theo dõi tiến độ hàng.
Lên kế hoạch sản xuất cụ thể của từng đơn hàng cho xưởng (kế hoạch sản xuất tuần và ngày).
Theo dõi và đôn đốc tiến độ sản xuất của từng khâu.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp các chuyên ngành quản lý công nghiệp, quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan khác.
Thành thạo tin học văn phòng (Ưu tiên biết sử dụng phần mềm SAP).
Tiếng anh cơ bản.
Ưu tiên có kinh nghiệm biết về ngành gỗ, biết làm kế hoạch.
Giao tiếp tốt, tự lập, năng động, thẳng thắn, chịu áp lực, cẩn thận, siêng năng, đàm phán tốt, ….
Tại Công ty Cổ phần Gỗ An Cường Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương định kỳ
Thưởng Lễ, Tết
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ
Hoạt động đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng mềm cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
