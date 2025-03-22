Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ phần Gỗ An Cường làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường ĐT 747B, Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nhận đơn hàng và thông tin đơn hàng.

Lên kế hoạch đặt hàng và theo dõi tiến độ hàng.

Lên kế hoạch sản xuất cụ thể của từng đơn hàng cho xưởng (kế hoạch sản xuất tuần và ngày).

Theo dõi và đôn đốc tiến độ sản xuất của từng khâu.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp các chuyên ngành quản lý công nghiệp, quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan khác.

Thành thạo tin học văn phòng (Ưu tiên biết sử dụng phần mềm SAP).

Tiếng anh cơ bản.

Ưu tiên có kinh nghiệm biết về ngành gỗ, biết làm kế hoạch.

Giao tiếp tốt, tự lập, năng động, thẳng thắn, chịu áp lực, cẩn thận, siêng năng, đàm phán tốt, ….

Tại Công ty Cổ phần Gỗ An Cường Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương định kỳ

Thưởng Lễ, Tết

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ

Hoạt động đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng mềm cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Gỗ An Cường

