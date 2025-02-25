Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô III - 1.3, Đường D3, KCN Quế Võ 2, Ngọc Xá, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch

- Tiếp nhận đơn hàng, kiểm tra tính hợp lý và triển khai đơn hàng

- Lập kết hoạch sản xuất tháng, tuần, trình trưởng phòng xem xét

- Theo dõi, cập nhật tiến độ sản xuất: Tình trạng nguyên vật liệu, bán thành phần, thành phẩm, kiểm nghiệm

- Tổng hợp, phân tích kết quả sản xuất tuần, tháng. Trình trưởng phòng xem xét

- Lập dự trù năm, tháng, chi tiết từng sản phẩm

- Cập nhật thời gian giao hàng tối thiểu, tồn kho tối thiểu

- Lập kế hoạch nhập nguyên vật liệu và xuất thành phẩm tại kho

- Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến công việc

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Dược học.

- Sử dụng thành thạo các thiết bị và máy tính văn phòng

- Chăm chỉ, chi tiết, trung thực.

Tại Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9.000.000-11.000.000/tháng

- Thời gian làm việc: Từ 8h00-17h00 thứ 2 đến thứ 7

- Xe đưa đón HN-BN trong ngày

- Hỗ trợ ăn trưa và các khoản phụ cấp khác (theo tính chất công việc) khi kí hợp đồng chính thức.

- Chế độ phúc lợi theo Luật của Nhà nước: BHXH, Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12-14 ngày/năm, Nghỉ lễ tết theo quy định của Luật lao động, Khám sức khỏe định kỳ...

- Hưởng lương tháng 13; Thưởng lễ tết và các loại thưởng khác theo tình hình sản xuất kinh doanh.

- Các hoạt động tập thể: Team building, nghỉ mát, thể dục thể thao...

- Các hoạt động cộng đồng: Quà tặng nhân dịp 08/03, 20/10, Tết trung thu, Tết thiếu nhi...

- Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma

