Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Lô III

- 1.3, Đường D3, KCN Quế Võ 2, Ngọc Xá, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Tiếp nhận đơn hàng, kiểm tra tính hợp lý và triển khai đơn hàng
- Lập kết hoạch sản xuất tháng, tuần, trình trưởng phòng xem xét
- Theo dõi, cập nhật tiến độ sản xuất: Tình trạng nguyên vật liệu, bán thành phần, thành phẩm, kiểm nghiệm
- Tổng hợp, phân tích kết quả sản xuất tuần, tháng. Trình trưởng phòng xem xét
- Lập dự trù năm, tháng, chi tiết từng sản phẩm
- Cập nhật thời gian giao hàng tối thiểu, tồn kho tối thiểu
- Lập kế hoạch nhập nguyên vật liệu và xuất thành phẩm tại kho
- Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến công việc
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của trưởng phòng.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Dược học.
- Sử dụng thành thạo các thiết bị và máy tính văn phòng
- Chăm chỉ, chi tiết, trung thực.

Tại Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9.000.000-11.000.000/tháng
9.000.000-11.000.000
- Thời gian làm việc: Từ 8h00-17h00 thứ 2 đến thứ 7
- Xe đưa đón HN-BN trong ngày
- Hỗ trợ ăn trưa và các khoản phụ cấp khác (theo tính chất công việc) khi kí hợp đồng chính thức.
- Chế độ phúc lợi theo Luật của Nhà nước: BHXH, Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12-14 ngày/năm, Nghỉ lễ tết theo quy định của Luật lao động, Khám sức khỏe định kỳ...
- Hưởng lương tháng 13; Thưởng lễ tết và các loại thưởng khác theo tình hình sản xuất kinh doanh.
- Các hoạt động tập thể: Team building, nghỉ mát, thể dục thể thao...
- Các hoạt động cộng đồng: Quà tặng nhân dịp 08/03, 20/10, Tết trung thu, Tết thiếu nhi...
- Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma

Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

