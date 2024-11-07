Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bình Thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: - |Thôn 5, Xã Tân Đức, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam, Huyện Hàm Tân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi và kiểm soát các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm ERP (SAP).- Chốt số liệu tài chính theo chu kì tháng, lập các báo cáo có liên quan.- Trong quá trình làm việc được luân chuyển qua các phần hành (doanh thu, chi phí, thanh toán, hàng tồn kho, TSCĐ, thuế), được đào tạo để có thể phát triển sâu rộng trong ngành nghề.- Được làm việc trong một hệ thống đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, văn phòng số E-Office hàng đầu trong ngành hiện tại.- Lưu trữ chứng từ phát sinh khoa học.- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học loại khá/giỏi chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng.- Tính cách nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, kỷ luật, hòa đồng, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực, có khả năng giao tiếp là lợi thế.- Có tính bảo mật trong quá trình làm việc.- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.- Độ tuổi: Từ 21 đến 26 tuổi.CHÍNH SÁCH VÀ PHÚC LỢI- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, công ty xây dựng chương trình đào tạo phù hợp cho nhân viên.- Mức lương khởi điểm chính thức: Từ 10 triệu-12 triệu đối với sinh viên mới ra trường, ứng viên có kinh nghiệm sẽ trực tiếp thương lượng mức lương mong muốn với ban lãnh đạo (upto 20 triệu)- Review lương theo năng lực, tối thiểu 3 - 6 tháng/ lần.- Thưởng Lễ và Tết theo quy định, đặc biệt thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty.- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm hiện hành và chính sách phúc lợi theo quy định của nhà nước.- Được tham gia các hoạt động team building và du lịch theo kế hoạch của Công ty.- Đội ngũ lao động trẻ, nhiệt huyết, hòa đồng và có chuyên môn cao, môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

Tại Công Ty Cổ Phần Khai Anh Bình Thuận Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Khai Anh Bình Thuận

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin