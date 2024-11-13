Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH CTKF Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Lô XN4 - 3B, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị Trấn Lai Cách, Cẩm Giàng

Hợp tác cùng phòng Kế toán và đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo và quyết toán

Chuẩn bị các khoản thanh toán thuế

Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động công ty

Lập báo cáo thuế (thuế GTGT, TNDN và TNCN) theo định kỳ

Tổng hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán

Đề xuất chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu công ty

Hợp tác với kiểm toán viên nội bộ và ngoài công ty

Kiểm soát các chứng từ nội bộ từ các phòng ban

Làm các loại báo cáo nhanh khi có yêu cầu từ Ban Giám Đốc và Trưởng phòng Tài chính

Sinh năm từ 1996 - 1982

Đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm về thuế và đã làm báo cáo tài chính

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thuế cho các công ty sản xuất

Sử dụng tốt phần mềm Misa

Thành thạo tin học văn phòng

Có khả năng tổng hợp, phân tích số liệu

Được hướng dẫn, đào tạo về nghiệp vụ

Mức lương: 12.000.000đ - 14.000.000đ

Phụ cấp hàng tháng: Ăn trưa, chuyên cần, xăng xe, nhà ở

Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc

Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

Xét duyệt tăng lương 2 lần/năm vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm (tháng thứ 3 nếu có kết quả làm việc xuất sắc)

Hưởng các chế độ về Bảo hiểm, nghỉ lễ,... theo quy định của nhà nước

Ngày nghỉ phép năm, ngày nghỉ phép có lương

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ - tết

Tham gia tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hằng năm

