Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH CTKF Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH CTKF Việt Nam
- Hải Dương: Lô XN4
- 3B, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị Trấn Lai Cách, Cẩm Giàng
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Hợp tác cùng phòng Kế toán và đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo và quyết toán
Chuẩn bị các khoản thanh toán thuế
Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động công ty
Lập báo cáo thuế (thuế GTGT, TNDN và TNCN) theo định kỳ
Tổng hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán
Đề xuất chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu công ty
Hợp tác với kiểm toán viên nội bộ và ngoài công ty
Kiểm soát các chứng từ nội bộ từ các phòng ban
Làm các loại báo cáo nhanh khi có yêu cầu từ Ban Giám Đốc và Trưởng phòng Tài chính
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm về thuế và đã làm báo cáo tài chính
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thuế cho các công ty sản xuất
Sử dụng tốt phần mềm Misa
Thành thạo tin học văn phòng
Có khả năng tổng hợp, phân tích số liệu
Tại Công ty TNHH CTKF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 12.000.000đ - 14.000.000đ
Phụ cấp hàng tháng: Ăn trưa, chuyên cần, xăng xe, nhà ở
Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc
Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
Xét duyệt tăng lương 2 lần/năm vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm (tháng thứ 3 nếu có kết quả làm việc xuất sắc)
Hưởng các chế độ về Bảo hiểm, nghỉ lễ,... theo quy định của nhà nước
Ngày nghỉ phép năm, ngày nghỉ phép có lương
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ - tết
Tham gia tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CTKF Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI