Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, Tòa Việt Á, Số 9 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Đảm nhiệm tất cả các công việc ghi chép sổ sách kế toán các hoạt động diễn ra hàng ngày; Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự; Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ; Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn; Kiểm soát đối chiếu đầu ra/đầu vào theo từng dự án. Từ đó tư vấn cho giám đốc điều hành ra các quyết định đúng đắn và kịp thời; Báo cáo quản trị dòng tiền, kế hoạch chi phí dự án; Quản trị chi phí rà soát; Thực hiện các phần việc liên quan công nợ khách hàng, nhà cung cấp nước ngoài, thuế nhà thầu; Phối hợp với các bộ phận/phòng ban liên quan trong Công ty trong việc chuẩn bị hồ sơ thầu, soạn thảo hợp đồng với khách hàng/nhà cung cấp để đảm bảo các điều khoản về thanh toán/tài chính tuân thủ theo quy định; Tham gia lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các công ty con; Làm việc dưới sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp và BGĐ.

Đảm nhiệm tất cả các công việc ghi chép sổ sách kế toán các hoạt động diễn ra hàng ngày;

Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự;

Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ;

Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn;

Kiểm soát đối chiếu đầu ra/đầu vào theo từng dự án. Từ đó tư vấn cho giám đốc điều hành ra các quyết định đúng đắn và kịp thời;

Báo cáo quản trị dòng tiền, kế hoạch chi phí dự án;

Quản trị chi phí rà soát;

Thực hiện các phần việc liên quan công nợ khách hàng, nhà cung cấp nước ngoài, thuế nhà thầu;

Phối hợp với các bộ phận/phòng ban liên quan trong Công ty trong việc chuẩn bị hồ sơ thầu, soạn thảo hợp đồng với khách hàng/nhà cung cấp để đảm bảo các điều khoản về thanh toán/tài chính tuân thủ theo quy định;

Tham gia lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các công ty con;

Làm việc dưới sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp và BGĐ.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp HV Tài chính, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Thương mại chuyên ngành có liên quan; >= 5 kinh nghiệm kế toán, hiểu biết và kinh nghiệm thuế, xây dựng quy trình tài chính kế toán hiện đại; Ứng viên có khả năng giao tiếp tốt Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Có tinh thần học hỏi và nâng cao trình độ bản thân. Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tư duy tốt. Có khả năng truyền đạt rõ ràng, rành mạch, giọng nói dễ nghe, lưu loát. Trình độ Tiếng Anh : Nghe nói, đọc viết tốt là một lợi thế. Có kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản tốt. Có khả năng quản lý, lập kế hoạch tốt. Trung thực, cẩn thận, khả năng bao quát và kỹ năng xử lý tình huống tốt.

Tốt nghiệp HV Tài chính, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Thương mại chuyên ngành có liên quan;

>= 5 kinh nghiệm kế toán, hiểu biết và kinh nghiệm thuế, xây dựng quy trình tài chính kế toán hiện đại;

Ứng viên có khả năng giao tiếp tốt

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có tinh thần học hỏi và nâng cao trình độ bản thân.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tư duy tốt.

Có khả năng truyền đạt rõ ràng, rành mạch, giọng nói dễ nghe, lưu loát.

Trình độ Tiếng Anh : Nghe nói, đọc viết tốt là một lợi thế.

Có kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản tốt.

Có khả năng quản lý, lập kế hoạch tốt.

Trung thực, cẩn thận, khả năng bao quát và kỹ năng xử lý tình huống tốt.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận, tương xứng với khả năng và kinh nghiệm.

- Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm.

- Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp.

- Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.

- Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi.

- Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

- Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

- Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, 20/10, ... và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác.

- Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ.

- Và rất nhiều những cơ hội công việc hấp dẫn khác nữa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin