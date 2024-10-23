Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Tháp: 710, Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, các danh mục và hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo yêu cầu quản lý của Công ty và đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
- Hướng dẫn nhân viên các phần hành thực hiện công tác kế toán đảm bảo yêu cầu ghi sổ kế toán và lập báo cáo kịp thời hạn quy định. Kiểm tra đối chiếu tính khớp đúng các tài khoản trước khi khóa sổ để lập Báo cáo tài chính và các báo cáo có liên quan
- Nghiên cứu xây dựng các chính sách, qui trình và thủ tục hạch toán kế toán và quản trị các thông tin kế toán.
- Thực hiện tổng hợp kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, và các loại thuế khác (nếu có). Lập các tờ khai, Báo cáo quyết toán thuế nộp cho cơ quan thuế theo quy định. Nộp thuế và theo dõi tình hình nộp thuế vào Ngân sách nhà nước.
- Phân bổ chi phí, tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, dịch vụ..
- Lập các Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị doanh nghiệp.
- Thực hiện giải trình số liệu khi có kiểm tra của các cơ quan ban ngành.
- Thực hiện công việc khác do Kế toán trưởng phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên chuyên về ngành tài chính kế toán, kiểm toán
- Kinh nghiệm 02 năm vị trí tương đương.
- Ưu tiên: Làm việc trong ngành sản xuất, thương mại. Sử dụng phần mềm Misa Amis và thành thạo Microsoft word, Excel.
- Có định hướng làm việc lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn Cơ hội thăng tiến trong công việc Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 710 Nguyễn Huệ, phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

