Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Tháp:
- 123 Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành công việc cho cộng tác viên bán hàng.
Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới.
Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử.
Bán hàng và phổ biến sản phẩm đến tận nhà.
Lập báo cáo công việc theo yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được Công ty đào tạo.
Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.
Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.
Chấp nhận đi công tác (Hồng Ngự, Sa Đéc, Cao Lãnh).
Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được Công ty đào tạo.
Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.
Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.
Chấp nhận đi công tác (Hồng Ngự, Sa Đéc, Cao Lãnh).
Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
TỔNG THU NHẬP(gross): 11.000.000 – 14.000.000 VNĐ/tháng.
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Tăng lương hằng năm.
Tăng lương
Thưởng: 2 lần/năm.
Thưởng:
2
lần/năm.
Thưởng thâm niên.
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Tham quan nghỉ mát
hằng năm.
Nghỉ phép năm theo Luật lao động.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Mua bảo hiểm tai nạn 24h.
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng).
Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.
Nơi làm việc: 123 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
