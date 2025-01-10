Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: - 123 Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).

Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành công việc cho cộng tác viên bán hàng.

Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới.

Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử.

Bán hàng và phổ biến sản phẩm đến tận nhà.

Lập báo cáo công việc theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được Công ty đào tạo.

Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.

Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.

Chấp nhận đi công tác (Hồng Ngự, Sa Đéc, Cao Lãnh).

Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

TỔNG THU NHẬP(gross): 11.000.000 – 14.000.000 VNĐ/tháng.

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

Tăng lương hằng năm.

Thưởng: 2 lần/năm.

Thưởng thâm niên.

Tham quan nghỉ mát hằng năm.

Nghỉ phép năm theo Luật lao động.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Mua bảo hiểm tai nạn 24h.

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng).

Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Nơi làm việc: 123 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

