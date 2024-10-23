Tuyển Nhân viên kinh doanh Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Long An thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: - Miền Nam - Long An - Kiên Giang ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tiếp cận khách hàng là các bệnh viện, các trạm y tế, trung tâm tiêm chủng, các phòng khám chữa bệnh, nhà thuốc... tại địa bàn được phân công để giới thiệu về các sản phẩm trong ngành hàng ứng viên làm việc. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Thực hiện các chương trình xúc tiến bán hàng, marketing, chăm sóc khách hàng và đề xuất các hoạt động nhằm nâng cao khả năng bán hàng tại địa bàn phụ trách. Tiếp nhận các đơn đặt hàng từ các khách hàng, phối hợp với các bộ phận trong công ty để lên đơn hàng, vận hàng cho khách hàng. Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh, đánh giá lợi thế cũng như những bất lợi của dịch vụ, sản phẩm so với đối thủ, đề xuất và đưa ra các biện pháp áp dụng để có tính cạnh tranh trên thị trường. Thu thập và phát triển data khách hàng từ các nguồn khác nhau trên thị trường. Thực hiện lập kế hoạch triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả công việc theo ngày, tuần, tháng với cấp quản lý trực tiếp.

Tiếp cận khách hàng là các bệnh viện, các trạm y tế, trung tâm tiêm chủng, các phòng khám chữa bệnh, nhà thuốc... tại địa bàn được phân công để giới thiệu về các sản phẩm trong ngành hàng ứng viên làm việc.

Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Thực hiện các chương trình xúc tiến bán hàng, marketing, chăm sóc khách hàng và đề xuất các hoạt động nhằm nâng cao khả năng bán hàng tại địa bàn phụ trách.

Tiếp nhận các đơn đặt hàng từ các khách hàng, phối hợp với các bộ phận trong công ty để lên đơn hàng, vận hàng cho khách hàng.

Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh, đánh giá lợi thế cũng như những bất lợi của dịch vụ, sản phẩm so với đối thủ, đề xuất và đưa ra các biện pháp áp dụng để có tính cạnh tranh trên thị trường.

Thu thập và phát triển data khách hàng từ các nguồn khác nhau trên thị trường.

Thực hiện lập kế hoạch triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả công việc theo ngày, tuần, tháng với cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên đối với các trường thuộc ngành Y – Dược - Kinh tế. Sử dụng máy tính thành thạo, nhanh nhẹn, hoạt bát, có sức khỏe tốt. Có khả năng di chuyển thuận lợi, linh hoạt Không yêu cầu kinh nghiệm. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến. Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên đối với các trường thuộc ngành Y – Dược - Kinh tế.

Sử dụng máy tính thành thạo, nhanh nhẹn, hoạt bát, có sức khỏe tốt.

Có khả năng di chuyển thuận lợi, linh hoạt

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Địa điểm làm việc tại: Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau

Tại Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN. Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Cơ hội thăng tiến cao. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Cơ hội thăng tiến cao.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin