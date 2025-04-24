Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phường Phúc Lợi, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Điều phối hoạt động nhập, xuất, lưu trữ hàng hóa trong kho theo đúng quy trình.

Đảm bảo hàng hóa được sắp xếp khoa học, dễ tìm, dễ kiểm kê và an toàn.

Theo dõi số lượng, chất lượng hàng hóa tồn kho, định kỳ kiểm kê và báo cáo.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (mua hàng, bán hàng, sản xuất...) để đảm bảo tiến độ giao nhận hàng.

Lập kế hoạch và điều phối hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận, vận chuyển.

Quản lý các chứng từ, hóa đơn liên quan đến hoạt động kho vận.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan đến Logistics, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc từ 02 trở lên ở vị trí tương đương (Nhân viên Kho vận, Thủ kho, Điều phối vận tải...).

Am hiểu về các nghiệp vụ quản lý kho, quy trình xuất nhập hàng, kiểm kê.

Có kiến thức về các phương thức vận tải, các tuyến đường giao hàng là một lợi thế.

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, phối hợp làm việc nhóm tốt.

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

Sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý kho (ví dụ: Excel, các phần mềm chuyên dụng khác).

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng: Tháng lương 13, thưởng đánh giá 6 tháng và cả năm và theo chính sách của công ty.

Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại..

Bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Chế độ ngày phép: Theo quy định của pháp luật và công ty.

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội đào tạo và phát triển: Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cơ hội thăng tiến: Dựa trên năng lực và đóng góp cho công ty.

Các phúc lợi khác: Nghỉ mát, sinh nhật, các ngày lễ Tết …...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin